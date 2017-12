/ Calmad vuestras ansias de comprar o jugar online durante las próximas horas, que los servicios online de Nintendo se han detenido desde las 10 de esta mañana por mantenimiento. Durante estas fiestas navideñas, los servidores de Nintendo han sufrido caídas y mal funcionamiento que ha afectado a partidas multijugador y a la plataforma de compra online.Ahora, y no sabemos exactamente si para mejorar el servicio o como proceso de rutina, Nintendo ha anunciado en sus propios dispositivos que hoy se realiza el mantenimiento de los mismos. Eso significa que el multijugador (no sabemos si de todos, pero de buena parte del catálogo) no funcionará y que tampoco tendremos acceso a la tienda online en Switch y 3DS .Tanto el online de PS4 como el de Switch se han visto afectados por la sobrecarga de usuarios durante las fiestas. Hablando de online, se supone a esta hora que el servicio de pago en Nintendo Switch ha pospuesto el inicio de sus servicios hasta otoño del próximo año 2018, aunque hasta ahora sólo se sabía que sería "a principios" del mismo año, por lo que su llegada era más inminente.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas… El firmware de Nintendo Switch ya no contiene el juego de Golf El servicio online de Switch podría posponer ser de pago Nintendo Switch puede superar a Wii U en Japón en breveCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi