/ Sarah Paulson quiere convertirse en Cheetah. Foto: Instagram Todo comenzó con un simple pedido de un fan a la directora Patty Jenkins: a través de Twitter, un usuario le sugirió que para la secuela de la exitosa Mujer Maravilla tenga en cuenta a Sarah Paulson y a Charlize Theron para el rol de Cheetah.Inmediatamente, una de las aludidas se sumó al pedido: "¡Sí, por favor!", respondió la ganadora del Globo de Oro por American Crime History , dejando en claro que está más que dispuesta a transformarse en la clásica rival de la princesa amazona.Look no further @PattyJenks , @MsSarahPaulson is the right actress to portray Cheetah in Wonder Woman 2."????????????????? @DCComics @wbpictures @WarnerBrosUK @WonderWomanFilm @wonderwomanuk @GalGadot #WonderWoman pic.twitter.com/JNIFcv8BZJ &- Mr. J (@joshHsmith1991) 26 de diciembre de 2017 Si bien todavía no se anunció cuál será la trama de la segunda película de Diana, los millones de fans de la heroína de DC Comics esperan con ansias noticias sobre el tema, y muchos de ellos vieron con buenos ojos la incorporación de Cheetah como principal villana; de hecho, muchos expresaron su entusiasmo con la idea de ver a Paulson personificándola.Cheetah es en realidad la arqueóloga británica Bárbara Ann Minerva. Ambiciosa y egoísta, adquiere sus poderes gracias a Chuma, el sacerdote de una antigua tribu africanahuma, que le hizo beber un brebaje de sangre humana, bayas y la sabia de una planta sagrada.Cheetah, una rival a la medida de la Mujer Maravilla. El efecto no dura para siempre, y en cada transformación, Bárbara experimenta un gran dolor y cuando vuelve a su forma humana siente una sed insaciable de sangre y crecientes problemas psíquicos. Su fuerza sobrehumana y su supervelocidad la convierte en un rival más que digno para la hija de Hipólita.Si bien el primer film de la heroína fue muy bien recibido tanto por el público como por la crítica, muchos coincidieron en el el talón de Aquiles de la película fue el villano elegido como principal contrincante (Ares, el dios griego de la guerra). Por eso, se espera que esta vez, quien se atreva a enfrentar a la protagonista, esté a la altura de las circunstancias.