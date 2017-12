/ El aeródromo militar de El Palomar fue incorporado de manera formal al sistema nacional de aeropuertos. A través del decreto 1092 publicado ayer en el Boletín Oficial, el Ministerio de Transporte habilitó las instalaciones de la base para vuelo s comerciales. Dos aerolíneas que todavía no comenzaron a volar, Flybondi y Norwegian Air, serán las primeras en utilizar la locación bonaerense para sus operaciones. El Gobierno argentino financiará la millonaria inversión necesaria para acondicionar la infraestructura. La medida es cuestionada por los vecinos de Hurlingham, el barrio vecino, que presentaron un amparo contra la creación de un aeropuerto comercial. El pedido de amparo recayó en el juzgado federal de San Martín a cargo de María Isabel Forns. En el marco de esa denuncia el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó a la jueza que la base es un sitio protegido por Ley de la Memoria, por lo que las obras podrían afectar la recolección de pruebas en las causas de lesa humanidad."El Palomar pasará a funcionar como un aeropuerto para las low cost, ya se lo ha incluido en el Sistema Nacional de Aeropuertos y vamos a iniciar las obras necesarias para que allí operen esas aerolíneas", celebró ayer el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, al precisar que "la primera aerolínea será Flybondi, que fue la que tuvo la iniciativa, pero el aeropuerto no será exclusivo y estará disponible para todas las low cost que operen en nuestro país". A pesar del entusiasmo oficial, desde Transporte desconocen cuándo comenzará a operar la aerolínea que tiene como propietario a Richar Guy Gluzman. El empresario aeronáutico está vinculado al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, de quien fue socio en el fondo de inversión Pegasus. El CEO de Flybondi, Julian Cook, tampoco pudo detallar la fecha de inicio de las operaciones en El Palomar y se limitó a señalar a la agencia oficial Telam que los servicios comenzarían "durante enero". Desde Norwegian indicaron que utilizarán el nuevo aeropuerto para sus vuelo s de bajo costo. La firma comenzará a volar a mediados de febrero pero no tiene fecha para empezar a operar en El Palomar.A lo largo de los últimos dos años el Gobierno comenzó a desplegar una política de cielos abiertos para estimular el arribo de compañías extranjeras al segmento de bajo costo. La estrategia promovida por Dietrich impacta de lleno sobre la aerolínea de bandera, cuya estructura de costos y oferta de servicios difiere con el de este tipo de empresas. Nueve de cada diez rutas que el Ministerio de Transporte les otorgó a las denominadas low cost coinciden con rutas y frecuencias internacionales y de cabotaje que operan actualmente Aerolíneas Argentinas y Austral. El Decreto 1092 fue el paso final para que la base militar se convierta en el tercer aeropuerto comercial del áera metropolitana de Buenos Aires.La decisión es cuestionada por vecinos de Hurlingham, que presentaron un pedido de amparo para evitar que la apertura del aeropuerto se concrete. Advierten sobre la existencia de problemas sonoros, ambientales y de seguridad que traerá aparejada la operatoria aerocomercial en esa base. Desde el Archivo Nacional de la Memoria, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, precisaron a la jueza Forns que la base aérea de El Palomar está alcanzada por la Ley de la Memoria."No vamos a hacer ninguna obra que cambie nada sino adaptar el aeropuerto. No violamos nada vinculado a la Ley de la Memoria. Tampoco hay inconvenientes con el amparo presentado ante la justicia. Vamos a presentar toda la información que nos soliciten. No tiene que haber ningún problema", sostienen desde Transporte. "La incorporación del aeropuerto El Palomar constituye asimismo un instrumento para el desarrollo de nuestro país, atento la necesidad de afrontar las recientes políticas relativas a la expansión del mercado aerocomercial", sostiene el decreto donde la firma de Dietrich acompaña a las del presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi