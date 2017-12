/ Compartir esta noticia SEGUIR ENRIQUE ARRILLAGA Introduzca el texto aquí Nacional comenzará la temporada el martes 2 de enero. Foto: Ariel Colmegna. Las próximas horas pueden ser determinantes para Nacional en lo que al período de pases refiere. Alexander Medina pretende tres jugadores, hay negociaciones encaminadas y el DT los quiere en Los Céspedes el 2 de enero.La llegada del "Morro" Santiago García aún no está descartada, pero es prácticamente inviable dada la cláusula de rescisión que asciende a los 2 millones de dólares, una cifra muy alta para el actual momento económico tricolor.En tal sentido, Medina trabaja junto al Gerente Deportivo, Alejandro Lembo, buscando otras opciones para reforzar al plantel que comenzará la pretemporada el martes 2 de enero en Los Céspedes.La posible vuelta de Pierre Webó también quedó descartada. Más allá de que en las redes sociales el jugador de 35 años publicó un mensaje relacionado a su regreso al país, solamente vendrá a Uruguay de vacaciones y además actualmente tiene un salario muy alto en el Gaziantep de Turquía y aún le quedan dos años de contrato.Lo que pretende el "Cacique" para reforzar el plantel tricolor son tres futbolistas: un zaguero, un volante mixto y un centrodelantero.En las últimas semanas se habló de la posibilidad de Andrés Lamas y Mathías Cardacio, pero no hubo negociaciones en concreto.Lo cierto es que tanto el entrenador como el Gerente Deportivo trabajan procurando cerrar esas tres incorporaciones para el plantel que tendrá un mes de enero movido, ya que al inicio de la pretemporada le seguirán los clásicos y luego, el 31 de enero, el debut en la segunda fase de la Copa Libertadores de América frente a Chapecoense en suelo brasileño.El objetivo del "Cacique" es poder tener a esas tres incorporaciones el martes 2 de enero en la concentración tricolor para no perder tiempo y comenzar con todo el plantel a disposición de cara a toda la actividad que deberá encarar el equipo.Por otra parte, los posibles regresos de Carlos de Pena y Santiago Romero siguen en carpeta. El atacante es un hecho que se volverá a poner la camiseta de Nacional, mientras que el volante debe solucionar su salida de Rosario Central, club con el que mantiene vigente la sesión a préstamo hasta mitad de 2018, pero en filas canallas no ven con malos ojos la vuelta al conjunto tricolor.Lo cierto es que esas dos incorporaciones no están en la lista de tres jugadores en la que Medina y Lembo trabajan en silencio para reforzar el plantel de Nacional.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi