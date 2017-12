/ Compartir Tweet WhatsApp El año 2017 cerró con la solución del 98% de los casos sobre conflictos laborales que se denuncian ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, según detalló a LA REPUBLICA Jorge Mesa, Director Nacional de Trabajo, al informar que durante este año funcionaron unos 27 grupos de sub negociación que atendieron 1700 conflictos y más o menos el doble de audiencias en relación a estos eventos.“Un dato que es muy relevante para mí, es que el 97% de estos casos vinieron con mecanismos de prevención de conflicto, es decir, antes de la toma de medidas de las partes concurrieron al Ministerio y solo un 3% concurrió después de haber adoptado medidas de paro por parte de las organizaciones sindicales, es decir, que los elementos de prevención de conflictos actuaron en medio de la forma”, afirmó Mesa.Desde el punto de vista de negociación colectiva – refirió el funcionario- estos son los números más relevantes a los que el Ministerio le da seguimiento, la cantidad de audiencias de conflictos que se atienden se vinieron previniendo con anterioridad y se acordaron en la instancia de mediación en el Ministerio. “La dinámica laboral es permanente y para el 2018 se abre la mayoría de los grupos de consejo de salario privado y obviamente habrá una rendición de cuenta hasta el final del período de gobierno, lo que implica una discusión con todos los funcionarios públicos del país”.Sobre el tema salarial, estimó Mesa que “todos los lineamientos salariales están en proceso de elaboración, no tenemos una propuesta arriba de la mesa ni hemos hecho ninguna discusión entre el gobierno, empresario y trabajador, suponemos que no más allá del primer trimestre del 2018 haremos algún planteamiento para comenzar las discusiones”.Sin conflictividadMesa sostiene que este ha sido un año sin consejo de salario, con lo cual la conflictividad tiende a caer, son mas altos los conflictos cuando se negocia el salario, cuando el sindicato plantea su plataforma reivindicativa, cuando efectivamente hay una pelea para lograr condiciones de trabajo y “este año básicamente lo hemos enfocado en tres direcciones, una es impulsar leyes que considerábamos clave para la justicia social en alguna de ellas tuvimos claros avances como por ejemplo en la de los cincuentones y la posibilidad que tienen ahora las personas que ya se habían jubilado y habían sido perjudicadas por las AFAP. Y en esa dirección creo que hemos conquistado un avance importante.La segunda dirección tiene que ver con la aprobación de la Ley de Violencia Integral que “espero que los uruguayos contribuyan a cambiar la cabeza de hombres y mujer es para construir una sociedad sin violencia de género y esto implica que todos los movimientos sociales trabajen en la dirección de generar una sociedad sin violencia”. Y un tercer aspecto legal es que “estamos cerca de que se apruebe una ley de personas con discapacidad, entendemos que esto va a suponer un cambio muy importante para construir derechos laborales en estas personas”.Agenda 2018Además de la educación, afirma el sindicalista, el año que viene hay muchos temas en los que trabajar, defender la salud y el acceso a la vivienda siempre son temas primordiales del movimiento sindical y este año se han ido preparando para llegar al año próximo en las mejores condiciones posibles.“Sin duda todos hemos llegado a un acuerdo que la educación es clave para el desarrollo y alcanzar un gasto educativo del 6 % del PIB es una tarea importante del movimiento sindical y de los sindicatos de la enseñanza y eso implica creación de cargos para los comedores escolares, salario adecuado para maestros, funcionarios y profesores, dotar a las escuelas y liceos públicos de todas las herramientas para que se construya una educación de calidad y para que los profesores no tengan que acumular una carga horaria tan impresionante, en fin, nos parece que este tema es clave sobre todo si se piensa en el desarrollo del país”.ViviendasEl acceso a la vivienda para los uruguayos es prioridad absoluta, destaca Mesa, “este año se han sorteado las primeras 100 viviendas y esperamos a que el año próximo sean más de 600, y si bien claramente no es la solución definitiva, iremos aportando desde nuestra humilde una lucha constante para que exista una política agresiva en materia de vivienda para que los uruguayos puedan acceder a este derecho”.Recordó que están estudiando “un proyecto de ley para que aquellas viviendas que estén desocupadas pasen a la cartera del Ministerio de Vivienda de forma legal, porque no es lógico que existan casas tapeadas con bloques, inhabitadas y muchas familias pasando penurias sin techo. Existe una cantidad increíble de viviendas en esas circunstancias, entonces, hay que construir legislación sobre este tema para que muchos puedan tener una vivienda digna, nos parece que es lo más acertado".Destacó el tema del alto costo de los alquileres en el Uruguay y expresó que hay precios que están muy por encima del poder adquisitivo de los trabajadores. "Naturalmente, un año de rendición de cuentas y de consejo de salario estará encima de la mesa y voy a decir una cosa contundente, defender el salario no es para nada corporativo, es el alma del movimiento sindical defender el poder de compra, del ingreso para tener una vida digna, para construir justicia social, mejor distribución de la riqueza, cuando peleamos por salario no estamos peleando por dos personas, estamos peleando por un millón 600 mil.Y bueno, construir un mejor salario también hace que haya un mejor consumo interno, a que la gente acceda a cosas que nunca antes accedió, a la misma cultura y esto no es apoyar el consumismo, es que la gente llegue a tener las cosas básicas, todavía hay en el Uruguay 400 mil personas que ganan mensual 12 mil pesos líquidos, naturalmente que con ese ingreso no se puede vivir y pegar un salto en esos salarios puede ser un tema trascendente, es decir, que la pelea por los salarios estará en prioridad del movimiento sindical".