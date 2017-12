/ Un año después de la aprobación por ley del Sistema Integral de Seguridad Pública, Horacio Rodríguez Larreta dio por cumplido uno de los "compromisos de gobierno": elaborar y publicar en 2017 un mapa con estadísticas delictivas para que todos los vecinos puedan consultarlo de forma online. Efectivamente, cualquier ciudadano con acceso a Internet puede visualizar el Mapa del Delito . El gráfico interactivo permite conocer, con distintos grados de detalle, la situación relativa a distintos tipos de delitos ocurridos en la Ciudad a partir de la sistematización de los datos de las denuncias efectivamente realizadas.El mapa del delito, además de un compromiso, era, por cierto, una obligación para las autoridades ejecutivas desde la sanción y reglamentación de la Ley 5688 , aprobada por la Legislatura porteña en noviembre de 2016. La semana pasada, luego de que su presentación pública debiera ser postergada un par de días por la Batalla del Congreso -que concentró la atención de la Policía de la Ciudad y de sus jefes políticos-, se puso online la primera versión del mapa.Rico en información y claro en la visualización, el Mapa del Delito porteño es un avance en materia de transparencia de la gestión pública de la seguridad. Supera ampliamente lo que se ofreció a nivel nacional en los últimos veinte años, muchos de los cuales transcurrieron "vacíos" de datos en materia criminal, con estadísticas que, aunque por ley debían ser publicadas periódicamente, estaban literalmente vedadas al público. Sin embargo también tiene, por supuesto, las mismas limitaciones que otras estadísticas de la materia: ceñida a las denuncias efectivamente realizadas ante la Justicia, el mapa del delito no refleja aquellos delitos que efectivamente ocurren, pero no se denuncian (especialmente los hurtos, los arrebatos en la vía pública y los robos en los que no hay lesiones). Por eso, la información de las estadísticas criminales siempre se cruza con los datos adicionales y contextuales que agregan las encuestas de victimización.Pero es igualmente cierto que, al menos en su estado actual, la antigüedad de la información revelada es un insumo que no necesariamente refleja la actualidad delictiva de un barrio o una zona determinada, que es lo que al vecino porteño efectivamente le preocupa. El último mes de relevamiento estadístico exhibido en el Mapa es junio de 2017. Es, como se dijo, más cercano que lo que reflejan estadísticas nacionales o provinciales, en las que, por lo general, la información se difunde a año vencido, cuando no más. Pero medio año en la vida de las personas, en la cotidianidad de un barrio, es mucho tiempo.Se entiende que, de forma primaria, un mapa del delito debe proveer a las autoridades encargadas de diagramar la seguridad información relevante para el análisis de inteligencia criminal y el consecuente despliegue de personal y recursos para la prevención y el abordaje de delitos. Según pudo saber LA NACION , a diferencia de la versión abierta al público, la estadística de uso restringido a las autoridades porteñas incluye muchas otras variables personales -tanto de autores como de víctimas de delitos- y contextuales (desde la realización circunstancial de eventos o espectáculos públicos hasta cuestiones climáticas o excepcionalidades como un "apagón" en una determinada zona) que posibilitan una lectura de la situación de mayor profundidad. Y, por supuesto, refleja día a día la "temperatura" de la seguridad para la consecuente toma de decisiones.No obstante, a un vecino, a un ciudadano que trabaja en la Capital o a quien aspire o prevea mudarse a la ciudad, un mapa del delito actualizado, con mayor cercanía temporal de registro de datos, le será de mucha utilidad. La seguridad/inseguridad es una variable crítica a la hora de elegir dónde vivir o a qué escuela irán nuestros hijos. Es fundamental para resolver si se volverá caminando a casa, qué transporte público conviene tomar a determinadas horas y en determinadas zonas, si el auto podrá "dormir" en la calle, en lugar de una cochera o cuán viable es ir o venir en bicicleta.Es importante, también, para poder exigir, con fundamento y base en datos reales, medidas correctivas a la policía. O para comprender, sobre una base fáctica cuyo acceso esté a la mano, si lo que se advierte que las autoridades están haciendo se condice con lo que las cifras y los "colores" del mapa muestran.Es, en definitiva, un recurso clave para que los ciudadanos puedan participar en la construcción de la seguridad urbana, que no es otra cosa que su propia seguridad.En esta nota: Horacio Rodríguez Larreta LA NACION Seguridad InseguridadCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi