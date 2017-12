URUGUAY: No descarten a "Lucho" González

Foto: Archivo Las chances de que a Peñarol llegue el mediapunta argentino Luis González no están para nada diluidas. "Lucho", que viene de jugar en el Atlético Paranaense la última temporada, podría arribar como jugador libre y por el que solamente habría que trabajar en su salario.Es cierto que hay muchos jugadores similares en este plantel, pero apostando a pelear tanto el Campeonato Uruguayo como la Copa Libertadores puede ser una pieza importante para pensar en ese recambio y en el plantel amplio que se necesita en estos casos.El volante tiene 36 años y si bien ha recibido algunas ofertas desde Argentina, por temas personales prefiere no regresar por el momento y eso abriría la puerta para que el ex River Plate se vista con la camiseta aurinegra de cara a la temporada 2017.No cabe duda que la estadía de Lucas Viatri (compatriota), Maximiliano Rodríguez (compañero en la Selección de Argentina) y Cristian Rodríguez (compañero en el Porto), más el proyecto deportivo que tiene Peñarol en este momento, podrían ser un aliciente para el volante."Lucho" (cumplirá 37 años el 19 de enero) viene de disputar 46 partidos y de anotar seis goles con el Paranaense entre Brasileirão, Paulista, Copa de Brasil y Copa Libertadores de América.El mediocampista comenzó su carrera en Huracán de Argentina en la temporada 1988-1989, para luego ser vendido a River Plate de la vecina orilla en la campaña 2002-03. Su primera experiencia en Europa fue en la temporada 2005-06 en Porto, luego pasó por el Olympique de Marsella en 2009-10 y volvió a Porto en 2012. En 2014 tuvo un paso por Qatar, en el Al-Rayyan, y regresó a River en 2015 antes de emigrar en 2016 al Paranaense.Además, participó en la Copa del Mundo de 2006 en Alemania y fue medalla de oro en Atenas 2004.