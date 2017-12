/ En la Inglaterra del siglo XVII, Guy Fawkes y un grupo de rebeldes tratarán de atacar la Cámara de los Comunes y matar al rey JaimeLa nueva propuesta de HBO, Gunpowder , repasa la vida de Guy Fawkes, un activista británico que intentó hacer volar la Cámara de los Lores y el Palacio de Westminster con el objetivo de matar al rey Jaime I de Inglaterra . El drama se centra en cómo Fawkes y su colaborador Robert Catesby fueron seleccionados para tal misión, cómo se desarrolló el plan y cómo fue la preparación para reunir los recursos necesarios.La miniserie está protagonizada por Tom Cullen y Kit Harington , que también es productor ejecutivo y co-creador de la serie. El reparto también cuenta con Liv Tyler ( The Leftovers ), Peter Mullan ( Ozark ) y Edward Holcroft ( El sentido de un final ).Kit Harrington es descendiente del verdadero Robert Catesby. Información técnicaPrimera temporada: 3 capítulos de 60 minutosCreada por Ronan Bennett, Kit Harington y Daniel WestProtagonistas: Kit Harington, Liv Tyler, Edward Holcroft, Tom Cullen y Shaun DooleyLenguajes disponibles: inglés (idioma original) y español (subtitulada y doblada)Recomendada para los amantes de series como Westworld y Game of ThronesGunpowder está en HBOConsulta en tu país la fecha de disponibilidad para streaming de esta producción.Su nombre real es Christopher Catesby Harrington. Los tres actores principales también han participado en la serie "Game of Thrones".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi