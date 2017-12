/ Además del cansancio y el malestar por los excesos de comida, en esta semana "sandwich" entre Navidad y Año Nuevo habrá que soportar un calor agobiante en Buenos Aires. Para los próximos cuatro días, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas bastante muy por encima de los 30 grados todos los días, con un pico tórrido hacia el final de la semana. Eso sí, justo para despedir el año, llegaría un alivio .El tiempo ya se había puesto muy caluroso en el comienzo de la semana, con marcas que este martes llegaron a los 33,4° de temperatura y 34,8° de térmica en la Ciudad, convertida en un verdadero "horno" de cemento.Mirá también El Servicio Meteorológico lanzó un nuevo sistema para alertar por las olas de calor Por la persistencia de estas condiciones, el SMN declaró para Capital, el sur del Conurbano y el sur de Entre Ríos un alerta amarillo , para advertir que el calor ya puede tener un efecto "leve o moderado" sobre la salud, con posibles peligros para bebés y niños pequeños, mayores de 65 años y enfermos crónicos.El pronóstico oficial confirma, en tanto, que estas condiciones en los próximos días no harán más que profundizarse.Para este miércoles, la previsión es que la jornada arranque con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, que continuarían como lluvias aisladas hacia la tarde, con temperaturas de hasta 32°.Para el jueves, ya sin tormentas a la vista, el calor se intensifica con una máxima de 33°. El viernes sube un nuevo escalón hasta los 35°, con cielo algo nublado. Y para el sábado se espera que las temperaturas lleguen a 36° , con tiempo desmejorando hacia la noche y probabilidad de precipitaciones.Mirá también La temporada va a ser más calurosa y lloverá menos, pero hay peligro de rayos La buena noticia es que esas lluvias traerían un alivio que haría más llevadera la cena de Año Nuevo . Aunque todavía no hay un pronóstico oficial para el domingo, el portal Weather.com ya anticipó para el último día del año temperaturas de entre 20 y 27° . Previó también que puede ser una jornada tormentosa, aunque con una mejoría hacia la noche.Teniendo en cuenta los pronósticos, desde Edenor insistieron en que la gente sea "prudente y solidaria" al usar los aparatos eléctricos, en especial los aires acondicionados. "Deben estar a 24°. Por cada grado que se baja, aumenta exponencialmente el consumo", afirmó Eduardo Mirabelli, vocero de Edenor.Vecinos sufren el calor del sol en una jornada agobiante en la Ciudad de Buenos Aires. (Foto: Diego Waldmann)" Hace dos años que no tenemos cortes masivos asociados a olas de calor, un poco porque el tiempo fue benigno, pero también por la combinación de inversiones que empiezan a madurar y porque el las nuevas tarifas han hecho que la gente tome conciencia", agregó.Por su parte, desde Edesur coincidieron en que las inversiones realizadas "han permitido una mejora". "Además, estamos con una campaña de uso eficiente de la energía en medios y redes", afirmó Alejandra Martínez, vocera de la empresa. "Puede haber algún corte -añadió-, pero no esperamos grandes interrupciones."Vecinos sufren el calor del sol en una jornada agobiante en la Ciudad de Buenos Aires. (Foto: Diego Waldmann)El SMN anticipó que hasta el viernes, a nivel nacional, las mayores temperaturas se registrarán en el noroeste de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, el oeste de Entre Ríos, el sur de Chaco, el este de Catamarca y el este de La Rioja, con marcas de entre 35 y 40°.Para la Costa , en tanto, será una semana soñada. En Mar del Plata, por ejemplo, los turistas podrán disfrutar de buen tiempo hasta el sábado, con máximas de 29° el miércoles, de 35° el jueves, de 38° el viernes y de 34° el sábado.Qué hacer para enfrentar el calorPara evitar los efectos del intenso calor, el Ministerio de Salud recomienda:Aumentar el consumo de líquidos sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada. No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 11 y las 17).Evitar las bebidas alcohólicas o muy azucaradas. Evitar comidas muy abundantes, e ingerir verduras y frutas. Reducir la actividad física. Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros. Permanecer en espacios ventilados o acondicionados. Además, ante síntomas como dolores de cabeza, vértigos, náuseas, confusión, convulsiones y pérdida de conciencia; piel enrojecida, caliente y seca; respiración y pulso débil, y elevada temperatura corporal (entre 41 y 42 grados centígrados), se debe trasladar al afectado a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo, y hacer que mantenga la cabeza un poco alta. Luego, intentar refrescarlo, mojándole la ropa, aplicarle hielo en la cabeza, darle agua fresca o un poco salada, y pedir ayuda médica.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi