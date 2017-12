/ Leobaldo Piña disparó un triple para impulsar tres carreras en la parte alta del noveno episodio, que le dio el triunfo a Leones del Caracas, con marcador de 6 carreras a 4, sobre Tiburones de La Guaira, en el juego realizado anoche en el estadio Universitario.Con su victoria, Leones del Caracas le ganó la serie particular, en la temporada, a La Guaira, con 5 victorias a 4.Producción de carrerasLeones del Caracas, que jugó como visitante anotó tres carreras en la parte alta del primer inning. Después de un out, Henry Rodríguez conectó un doble y pasó a la antesala con un sencillo de Anthony García. Félix Pérez se ponchó y Jesús Guzmán disparó un jonrón.Tiburones de La Guaira descontó en el cierre del tercero. Después de dos outs, Alex Núñez tocó´ la bola y se embasó con infieldhit. Teodoro Martínez negoció una base por bolas y Luis Sardiñas conectó un hit que impulsó una rayita.La Guaira volteó la pizarra en el séptimo capítulo. Con un out en la pizarra, Luis Sardiñas ligó un hit por la banda izquierda y fue puesto out en la segunda, con un roletazo, por la tercera, de Arvicent Pérez, quien ancló en la inicial en jugada de selección. Omar Carrizales disparó un incogible por la banda derecha. Danry Vásquez entró como bateador emergente por el jugador Rehiner Córdova y conectó un jonrón de tres carreras.El abridor de La Guaira, Edgmer Escalona, aceptó un jonrón de tres carreras de Jesús Guzmán, pero se estabilizó en su labor y luego se lució desde la lomita al retirar, en forma consecutiva, a 16 bateadores en cinco episodios y un tercio.En la parte alta del noveno capítulo se embasó Félix Pérez con infieldhit por los lados de la antesala y Jesús Guzmán entregó el primer out con globo por la derecha. Ramón Cabrera negoció boleto y Alexander Palma se embasó por error. Alberto Córdova llenó las bases y Piña conectó el triple. ________________ Familia Blanco hizo historia en la liga con el equipo Bravos de MargaritaEl pasado viernes Bravos de Margarita se despidió de su afición con una derrota 2 por 0 ante Caribes de Anzoátegui, en el estadio Nueva Esparta. El choque sirvió para que por primera vez dos hermanos de un mismo equipo fueran dirigidos el mismo día por su padre, Henry Blanco.Se trata de Henry Jr. y Herny, jugadores de posición que fueron alineados como sexto y octavo toleteros, marcado un hecho único e histórico en nuestro circuito.Ambos peloteros se fueron 3-1. Para Herny, que ya había disputado cuatro desafíos con nueve turnos, fue su primer hit en la liga. ________________Ciudad CCSCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi