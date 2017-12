/ Durante el 2017 crearon nueve ordenanzas en materia de recaudación de tributos que, aseguran, serán dedicadas a mejorar la calidad de los servicios públicos de Caroní.Los concejos municipales son la representación el Poder Legislativo en los municipios del país. Al igual que los Consejos Legislativo Regionales y, a mayor escala, la Asamblea Nacional, están encargados de emitir acuerdos para el correcto funcionamiento de la entidad.La cámara está conformada por concejales que son electos a través del voto popular de los ciudadanos inscritos en el municipio.En Caroní, el concejo está compuesto por 14 concejales, de los cuales: 10 conforman la mayoría oficialista y cuatro, la bancada opositora.Durante el 2017, la directiva de la Cámara Municipal de Caroní estuvo presidida por el concejal Pedro Mata, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv); mientras que el concejal Eloy Cabrera, de la misma tolda, ocupó la vicepresidencia.Dentro de las funciones del concejo destaca su rol vigilante a las decisiones del Ejecutivo municipal, que este año estuvo encabezado por Tito Oviedo, alcalde (e) de Caroní.Cada cuatro años la Cámara Municipal debe ser renovada por medio de elecciones, sin embargo, habiendo vencido su período, los comicios para elegir a nuevos concejales no fueron convocados por el Consejo Nacional Electoral.Salieron adelante El Concejo Municipal de Caroní inició el año trabajando en conjunto con el alcalde Tito Oviedo, quien ocupaba el puesto como"encargado? desde el 13 de octubre del 2016, en sustitución a Eriberto Aguilera, quien fungía en el cargo.El presidente de la Cámara, Pedro Mata, explica que el concejo fue"cabalgando? para superar las coyunturas que se presentaron en el 2016."Trabajamos de la mano con Tito Oviedo para seguir brindando calidad de vida de los guayacitanos?, expresa.Resalta que, luego de la victoria en las elecciones municipales, continuarán por el mismo camino que llevaban durante este año 2017."La revolución seguirá conquistando espacios en pro de los habitantes del municipio Caroní?, manifiesta el presidente del Concejo Municipal.Mata recuerda que el país está en medio de un proceso"constituyente?, donde se realizarán cambios hasta convertir el país en un Estado"comunal"Aprobaron nueve ordenanzas este añoAtención a los tributos Xiomara Silva, directora de Gestión Legislativa del Concejo Municipal, explica que, durante el 2017, fueron aprobadas nueve ordenanzas enfocadas en la reestructuración del sistema tributario municipal.Asegura que mejorando la recaudación pudieron avanzar en proyectos para mejorar los servicios públicos.Destaca la creación de la empresa Supraguayana, encargada de la recolección de desechos sólidos en Caroní, como uno de los avances de las mejoras tributarias.Añade que las modificaciones se hicieron guiados por el principio de"proporcionalidad"Proyecciones 2018 Silva asegura que el Concejo Municipal se encuentra trabajando en los proyectos de modificaciones de ordenanzas para este 2018.Indica que, una vez reconstruido el sistema tributario, se enfocarán en la creación de una base de misiones rurales para fortalecer la producción agroalimentaria.Recuerda que el"proyecto bolivariano?, a su juicio, fue sometido a ataques"injerencistas? que lastimaron la economía del país.Buscarán mejoras a través de la recaudaciónAnte la situación económica que atraviesa Venezuela , la directora de Gestión Legislativa del Concejo Municipal de Caroní cree que"se deben garantizar los beneficios al pueblo"Destaca que, en medio de la creación de un nuevo texto constituyente, la Cámara será sometidas a"cambios? y modificaciones en sus ordenanzas."El poder constituido debe someterse al poder constituyente?, reitera.Silva explica que el país se debe adecuar a lo que dicte la Asamblea Nacional?Constituyente."Vamos en vías de la construcción de un Estado comunal en el municipio?, asegura la edil.Excluidos Para la concejal por el partido Acción Democrática, Aída González, la bancada opositora es"excluida? de las decisiones y debates realizados por la Cámara Municipal de Caroní.Cree que la actuación del Concejo fue"meramente político? y no cumplió con sus funciones contraloras."El tema tributario es muy importante, pero en todo el año no vimos ni una mejora?, dice la edil. Condena que la municipalidad no haya podido controlar la recolección de desperdicios y haya resultado en el"colapso del sistema""No hay un plan diseñado por parroquia que dé respuesta a las necesidades de la ciudad?, dice González.Lamenta que la figura de los cuatro concejales de oposición sea excluida de las discusiones y debates de la Cámara.Bancada opositora rechaza colapso de servicios"Ellos dicen que nosotros no hacemos nada, pero siempre que llevamos propuestas son puestas a un lado?, condena la concejala.Piensa que la"única acción? que le queda a los representantes opositores dentro del Concejo Municipal es denunciar el incumplimiento de las funciones del mismo."La bancada opositora no tiene ninguna injerencia y siempre lo reclamamos, pero ahí queda?, lamenta González.Considera que la mayoría oficialista de concejales se han encargado en tomar decisiones en su beneficio sin tomar en cuenta a los habitantes de Ciudad Guayana.Agrega que ningún concejal opositor es incluido en alguna de las 14 comisiones del Concejo, a pesar de que han intentado formar parte de debates que generen mejoras para el municipio Caroní.