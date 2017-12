/ El conjunto en pleno del Deportivo Zulia de La Vega cerró sus actividades del 2017 con un evento en el cual sus chamos jugadores(as) recibieron juguetes, pero además celebraron la Navidad, para variar, con una tanda de goles en la cancha principal de la Unidad Educativa Bolivariana Pedro Fontes de Montalbán de La Vega.José "Cachorro" Salazar, coordinador deportivo por el Instituto Nacional de Deportes (IND) en esta parroquia, informó que pese a las dificultades políticas y económicas que nos afectó este año, la organización Deportivo Zulia cumplió con prácticamente la totalidad de su programación de juegos en la llamada Liga Deportiva Patria Segura de Fútbol Sala."Agradecido con el ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Jaua Milano, quien nos donó juguetes, no solo para todos los niños integrantes del equipo (Deportivo Zulia), sino para los hijos de todos los promotores deportivos del sector Uno de Las Casitas de La Vega", dijo Salazar.El encuentro recreativo comenzó con una dinámica de tiros de penaltis (del inglés penalty que es la máxima pena que se puede aplicar en diversos deportes de balón, consistente en un lanzamiento sin barrera, desde una distancia prefijada; en fútbol 11 metros).El entrenador Salazar, pito en boca, dirigió cada cobro ejecutado por Jesús Díaz y Jeimi Pita, quienes se llevaron los honores del primero y segundo puesto.Después de los cobros de penaltis, se escogió al portero menos batido, correspondiendo el honor al pequeño Daniel Gutiérrez, quien detuvo la mayor cantidad de chutadas de sus compañeritos, para beneplácito de sus padres presentes en las líneas laterales de la cancha asfáltica del Pedro Fontes.Los goleadoresOtro momento especial fue cuando se nombraron a los mejores goleadores de la mencionada Liga Patria Segura de Fútbol Sala.Oficialmente se designó a los mejores pichiches (goleadores) de la temporada 2017, recayendo tal distinción, en el primer lugar, en Carlos Chacón con 15 goles anotados, de la categoría infantil B.En la infantil C, el mejor artillero fue Steve Ortiz con 12; en pre, Gabriel Escalante con 8 dianas; y en mini pre, destacó como goleador Diego Carrera con un total de 9 goles conseguidos.El dirigente del fútbol menor de La Vega, Cachorro Salazar, aprovechó para anunciar que el próximo 3 de enero, en la misma cancha de la Unidad Educativa Pedro Fontes, se hará la entrega formal de los diplomas respectivos: "Será la ocasión para homenajear a estos niños que destacaron, Chacón, Ortiz, Escalante y Carrera", concluyó. _____________ Voces desde la canchaCarlos Chacón Futbolista de La AmapolaFeliz por ser el champion goleador de este año. Aunque los más importante para mí es que mi equipo Deportivo Zulia pueda repetir el título conseguido el año 2015. Para eso contamos con buenos jugadores. Yo solo soy uno más del grupo.Rechel Prado jugadora de Las TorresJuego en la defensa del equipo Zulia. A veces los niños me presionan, creyendo que porque soy niña no puedo jugar bien. Entonces le demuestro cómo se corre y se hacen goles (risas). No saben que antes de jugar fútbol, era corredora (atletismo).Daniel Gutiérrez Jugador sector MontalbánMe desempeño como centro delantero. Pero mi entrenador Cachorro dice que soy bueno sirviendo pelotas a mis compañeros. Lo mejor es que casi siempre terminan en gol y eso es bueno para todo el equipo.José Cuevas / Ciudad CCS Fotos Yrleana GómezCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi