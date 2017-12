/ El presidente de la Federación Farmacéutica exhorta al Gobierno nacional a abrir un canal humanitario para calmar el sufrimiento venezolano.La salud de los venezolanos está cada vez en mayor riesgo por la dificultad de conseguir medicamentos para tratar cualquier tipo de enfermedades (desde comunes hasta complejas).De acuerdo a la Federación Farmacéutica de Venezuela , el año 2017 cerrará con un índice"sumamente crítico? de 85 % de desabastecimiento.El presidente de la federación, Freddy Ceballos, explica que el principal problema es que el gobierno no asigna las divisas suficientes a las droguerías para que estas adquieran materia prima y puedan fabricar medicamentos o comprarlos en el extranjero."Desde octubre de 2016, el gobierno no ha asignado divisas preferenciales y desde agosto de este año no hay Dicom"Esto ha provocado que algunas droguerías opten por conseguir"dólares libres? a precios muy elevados, lo que incide en los costos de los pocos fármacos que se ven en el mercado."Las medicinas están dolarizadas. Las personas recorren farmacias y cuando logran conseguir estos están muy costosos ya que se compran a dólar negro"En cuanto a los medicamentos que no se comercializan a esta tasa son simplemente los que no se ven en los estantes.A su vez, esto ocasiona el fenómeno de la intermitencia e insuficiencia. Ceballos informa que las medicinas llegan con una frecuencia y cantidad que no es capaz de cubrir la necesidad de los pacientes.Alto costo En cuanto a los medicamentos para enfermedades más complejas como el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), cáncer, hipertensión o mal de Parkinson, estos escasean hasta en 90 %El presidente de la federación también denuncia que en la actualidad el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (Ivss)"no surte la farmacia de altos costos"A pesar de ser estos tratamientos más complejos, Ceballos considera que todo tipo de fármaco es necesario, sin importar cual sea su uso."Para una persona que tenga una enfermedad de baja incidencia, el medicamento que necesita es el de primera necesidad, no se puede jerarquizar cual es más importante, todos son necesarios?Minimización del tema Para Ceballos, es inconcebible que voceros del Gobierno nacional y partidos opositores se sienten a dialogar sin tocar el tema de la salud en el país."No se puede hablar de política, de elecciones, sin tomar en cuenta la crisis social y médica cuando mueren los venezolanos"Opina que la crisis se escapó de las manos del Estado, por lo que es necesario aceptar ayuda humanitaria."Tenemos años pasando comunicaciones al gobierno sobre la grave crisis humanitaria pero no recibimos ningún tipo de respuesta"Ceballos exhorta al Ejecutivo nacional a abrir el canal humanitario para ingresar medicamentos este primer trimestre 2018.Sin embargo, recuerda que esta no es una solución definitiva al problema.Agravantes El presidente de la Federación Farmacéutica indica que hay otros factores que el gobierno ha ignorado y contribuyen a empeorar la salud de los ciudadanos."Actualmente hay quema de basura porque no la recogen, el humo afecta las vías respiratorias de los venezolanos, zamuros también caminan las calles, todo esto empeora la situación de salud"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi