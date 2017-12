/ Imagen de archivo. Un asistente utiliza un nuevo iPhone X durante una presentación para los medios en Beijing, China , el 31 de octubre de 2017. REUTERS / Thomas Peter PEKÍN/SAN FRANCISCO, EEUU (Reuters) – Las acciones de Apple Inc y varios de sus proveedores asiáticos bajaron el martes tras un reporte del Economic Daily, de Taiwán, y comentarios de analistas que sugirieron que la demanda por el iPhone X podría ser inferior a la esperada en el primer trimestre. Apple bajará sus pronósticos de venta para el iPhone X en el trimestre a 30 millones de unidades, menos que un plan inicial de 50 millones, dijo el diario taiwanés el lunes, citando a fuentes que no identificó. Apple no ha revelado públicamente sus objetivos de ventas trimestrales para el iPhone X, que se comenzó a vender en noviembre. Una portavoz de la empresa dijo que no comentarían rumores.Algunos analistas han anticipado una demanda decepcionante. JL Warren Capital, que tiene su sede en Estados Unidos, predijo envíos de apenas 25 millones de unidades en la medida en que los consumidores se resisten a “el alto precio y una falta de innovaciones interesantes”.La correduría china Sinolink Securities dijo que espera que el precio del modelo empañe el entusiasmo de los consumidores por el producto, agregando que unas tasas de producción lentas también podrían limitar las ventas. Pero otros analistas se mostraron más optimistas.“Nuestro trabajo sigue sugiriendo que los trimestres de marzo y junio tendrán un volumen significativo de envíos del iPhone X”, dijo la semana pasada Loop Capital, con base en Chicago, que prevé despachos de 40 a 45 millones de unidades en el primer trimestre del 2018, desde la estimación de 30 a 35 millones en el trimestre actual.Las acciones de Apple cayeron el martes un 2,5 por ciento a 170,57 dólares. Los títulos han trepado más de un 50 por ciento este año.Los papeles de los proveedores de Apple fueron duramente castigados. Los de Genius Electronic Optical Co Ltd bajaron un 2,4 por ciento con lo que acumula un declive semanal de un 11,4 por ciento, y los de Pegatron Corp han retrocedido un 3,2 por ciento esta semana.Notiespartano/ReutersCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi