?¡Van los zaragozas!?, es la expresión de la capitana María Valeria de González ante ciertas limitantes para celebrar esta tradición en el Día de los Santos Inocentes. Por primera vez, la Alcaldía del municipio Andrés Eloy Blanco no respondió sobre el aporte del talonario con los números que identificarán a locos y locainas. Una solicitud realizada desde octubre a la anterior gestión.Confirma que comenzaron el censo y el primer día ya tenían registrados a 50 participantes y hasta ayer casi llegaban a 150, quienes deberán repetir la numeración del año 2016."Es una tradición que no muere y las locainas, zaragocitas y músicos siguen con la mejor disposición de recordar a los Santos Inocentes?, señaló. También recordó el esfuerzo para comprar los ingredientes y poder preparar el café, arepas y ponqués gracias a la venta de disfraces y que se limitará a participantes y músicos. El almuerzo lo garantizarán en la Casa de la Cultura del pueblo. Un esfuerzo que motiva a la familia González.Aún brillan Pese a esta indiferencia, la emoción se instala desde hoy a las 2:00 de la tarde cuando salga la caminata desde el monumento de Los Zaragozas hasta la Concha Acústica. Según Félix Peña, presidente de Cortulara, será un desfile con las escuelas infantiles de zaragozas y demás participantes que se unirán a las agrupaciones del joropazo.Incluyen agrupaciones de tamunangue, el grupo Papelón, clavo y sabor, entre otros talentos sanareños que se presentarán hasta las 11:00 de la noche.La capitana González no dormirá esta noche. El pueblo se vuelca a su casa en la calle Lara para armar el altar, cuyas luces recuerdan la inocencia de estos santos, las salves no cesarán y el rompimiento sigue nutriendo esta tradición folclórica y religiosa en Sanare.A las 4:00 de la madrugada arranca la celebración y antes de las 6:00 de la mañana ya estarán elevando las oraciones en la misa oficiada en la Iglesia San Isidro. A las 9:00 de la mañana corresponde la misa solemne en la Iglesia Santa Ana.El tono de González supera la tristeza y se fortalece en el apoyo de familiares y vecinos por los zaragozas.