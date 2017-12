/ Compartir Tweet WhatsApp Entre el pasado viernes 22 y este martes 26 de diciembre, se vio incrementada de forma exponencial la presencia de turistas, tanto extranjeros como locales, sustancialmente en el Este de nuestro país.Las playas explotaron y según los operadores turísticos fue otro buen preámbulo para la temperada de verano que ya comienza.Pero este gran movimiento también tiene su parte negativa, ya que desde las 20 horas del viernes 22 hasta las cero horas de este martes, hubo nueve muertos y 244 lesionados, de los cuales 37 fueron heridos graves, en siniestros de tránsito en todo el país, según datos de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).De las víctimas fatales, cinco murieron en rutas (dos en la 101, dos en la 3 y uno en la 19) y los otros cuatro en ciudades y caminos vecinales.El primer siniestro fatal en ruta tuvo lugar en Colonia Nicolich cuando un conductor de 36 años que circulaba por ruta 101 embistió, a la altura del kilómetro 30, a un motociclista. Como consecuencia, el conductor del birrodado, un hombre de 57 años de edad, falleció en el lugar.En la mañana de este lunes, en tanto, a la altura del kilómetro 406 de la ruta 3 dos autos chocaron de frente. Tras el impacto, dos mujer es que viajaban en un Volkswagen Gol con dirección a las Termas de Guaviyú murieron en el lugar.El último accidente fatal en ruta fue en la tarde de este lunes en la 19 a la altura del kilómetro 4.500, en la ciudad de Chuy (Rocha). Según dijeron a Telenoche fuentes de la Policía Nacional de Tránsito, la víctima murió tras un despiste por motivos que tratan de establecerse.Estos siniestros ocurrieron pocas horas después que la Unasev divulgara un incremento del 3,6% de las víctimas fatales y de un 2,07% de los lesionados en 2017 respecto al año anterior.El secretario ejecutivo de la Unasev, Adrián Bringa, relató las características de los episodios y señaló que son datos preliminares, ya que el número de fallecimientos podrían incrementarse durante el período “ventana” de 30 días.Asimismo informó que en las próximas horas se contará con la información completa sobre los controles de ingesta de alcohol y drogas en todo el país.El 3% positivasParalelamente, la Intendencia de Montevideo (IM) efectuó casi 1.000 controles a los automovilistas durante la noche del 24 de diciembre y la madrugada del lunes 25.Hubo 30 espirometrías positivas por ingesta de alcohol y ocho por consumo de cannabis, dijo a radio Uruguay el director de Movilidad, Pablo Inthamoussu. El resultado es bajo, por lo que el jerarca evaluó positivamente el operativo.Informó además que la Intendencia mantendrá los controles en los próximos días, debido al intenso flujo vehicular habitual en fin de año, y recomendó tomar precauciones para evitar siniestros.Además, la comuna capitalina retiró 15 de chapas por uso irregular de aplicaciones de transporte durante este fin de semana largo pasado.Entre la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 25 se registraron un total de 230 multas de diversas categorías en el tránsito de Montevideo. De ellas, 192 por infracciones varias como falta de cinturón o casco, hablar por celular, exceso de velocidad con radares portátiles, conducir sin licencia , y transporte de pasajeros no autorizados.En comparación con la misma fecha del año anterior, hubo una pequeña disminución de multas por espirometrías, ya que en 2016 se registraron 34.En cuanto a las infracciones por consumo de marihuana, el número se mantuvo.Uno de los datos relevantes es que no se registraron siniestros de tránsito dentro de la capital, según informa la IM.Más de 80 contenedores fueron incendiadosEn tanto, de los 11.500 contenedores que hay en Montevideo, 88 terminaron prendidos fuego en los últimos 4 días. Entre la capital y el departamento de Canelones fueron 128. En la mayoría de los casos el incendio se inició porque desecharon cenizas sin estar del todo apagadas.Por el daño de las llamas, muchos quedaron inutilizables y la sustitución de cada uno cuesta alrededor de 1.500 dólares, según la comuna capitalina.Si fuera necesario un recambio total esto costaría a las intendencias unos 174.000 dólares, sin embargo finalmente será en el entorno de los 100.000 dólares los fondos requeridos para su reposición, al menos en la capital.Esta situación lo que genera también es que tras repararlos, la vida útil de los mismos se reduce de ocho a dos años. Esto se genera porque el fuego hace desaparecer una capa interna que tiene como objetivo aumentar la resistencia a la corrosión. Quitarlos de circulación para repararlos en el taller significa costos adicionales.En la mañana de este miércoles la comuna capitalina comenzará con el recambio de estos contenedores incendiados con algunos de los 2.000 que ya están en el país. Un pedido de 4.000 nuevos llegará a Uruguay a partir de enero.La principal causaPor su parte, la Dirección Nacional de Bomberos registró 107 salidas entre Montevideo y Canelones este 24 de diciembre, mientras que el 25 se contabilizaron 159 llamados, principalmente denunciando incendio de contenedores.Mariela Vivone, vocera de Bomberos, confirmó a radio Uruguay que durante el 24 se incendiaron decenas de contenedores en Montevideo, la mayoría de los casos por imprudencia humana.En la capital del país, se debió intervenir para sofocar el fuego en el techo de tres viviendas, debido a la caída de fuegos artificiales.Horario de verano para ómnibusLos servicios del transporte urbano de pasajeros en Montevideo, este domingo 31 de diciembre, comenzarán a mermar a partir de la hora 18.29 y las últimas salidas programadas están previstas para la hora 19.29.El lunes 1º de enero de 2018 no habrá servicio, por celebrarse el Día de los Trabajadores del Transporte.Los ómnibus volverán a circular el 2 de enero, con las primeras frecuencias nocturnas.En esta jornada entrarán a regir los horarios de la temporada de verano.Un 15% más de turistasLa Asociación de Inmobiliarias de Maldonado y Punta del Este valoró como positivo que la DGI haya comenzado a fiscalizar los sitios de Internet, tanto portales como redes sociales , que promocionan alquileres para la temporada estival sin cumplir con los aportes legales correspondientes.Javier Sena directivo de la gremial empresarial señaló a radio Monte Carlo que el destino está en riesgo sino se agudizan los controles para evitar “alquileres en negro”.Enfatizó que siguen sufriendo el efecto del informalismo en el sector, lo que provoca pérdidas económicas no sólo para ellos, sino también para las arcas del Estado.Sena asegura que hay un 15% más de turistas con respecto a igual período del año anterior y que las perspectivas para la temporada son alentadoras.Lluvias 31 y 1º, pero suben las temperaturasEl Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este martes un pronóstico especial para fin de año. El domingo 31, la temperatura por la noche será de 21/22° en el sur y de 26/27° en el norte. Hay altas probabilidades de chaparrones para todo el país. En tanto, el 1º de enero, los termómetros marcarán 27/28° en el norte y 25/26° en el sur. Habrá lluvias en el norte y este país.En tanto, y en base a un informe de las perspectivas de fenómenos meteorológicos del Inumet, no se esperan lluvias hasta el sábado 30 de diciembre en todo el país.Además las temperaturas irán en ascenso hasta el 30, alcanzando máximas de 34° a 35º en el norte y 30 a 32º en el sur. Y mínimas de 25° a 26º en el norte y 23° a 24º en el sur.Ola de calor en Centro y NorteTambién a partir de este miércoles y hasta este sábado, se pronostica una ola de calor para el norte y centro del país. Serán afectados Artigas (todo el departamento), Cerro Largo (Fraile Muerto, Melo y Quebracho), Durazno (todo el departamento), Flores (Andresito, Ismael Cortinas, Juan José Castro y Trinidad), Paysandú (todo el departamento), Río Negro (todo el departamento), Rivera (todo el departamento), Salto (todo el departamento), Soriano (Dolores, Mercedes y Palmitas), Tacuarembó (todo el departamento), Treinta y Tres (Santa Clara de Olimar).El pronóstico dice que “debido a la persistencia de vientos del sector norte de los últimos días y la poca nubosidad se prevén altas sensaciones térmicas”.Agrega que “sobre las áreas afectadas entre el día de mañana miércoles 27 y el sábado 30, se esperan temperaturas mínimas cercanas a 20º y máximas entre 33-35º”.Gobierno formó equipo para prevenir ahogamientosEl ministro de Salud Pública, Jorge Basso, destacó la creación de la mesa de trabajo en prevención de siniestros acuáticos en Uruguay, rodeado de costas fluviales y marítimas. El tema se abordará por edades, pues las causas de esos accidentes son diferentes en niños pequeños que en más grandes.Se entendió oportuno capacitar a la población en maniobras básicas de reanimación, ya que actuar a tiempo es clave para salvar vidas.Existen una serie de factores que inciden en la mortalidad y morbilidad (secuelas) de los niños, niñas y adolescentes de hasta 14 años, como son los siniestros de tránsito y los ahogamientos”, advirtió el secretario de Estado en la conferencia en la que anunció la instalación del equipo de trabajo para prevenir estos problemas, liderado por la cartera a su cargo.CoordinaciónBasso explicó que, si bien son múltiples las instituciones que trabajan en estos temas, se decidió conformar esta mesa en torno a lo que es la actividad en el agua para que se desarrolle una política que permita avanzar en la prevención de ahogamientos. Para ello se convocó al sistema educativo, guardavidas, Bomberos, Armada, intendencias y el propio ministerio. Este grupo se basará en un plan de acción que permita consumar esfuerzos.“Por otra parte, es imposible pensar que todos los espejos de agua tengan guardavidas, por lo cual debemos tener una cultura de precaución”, añadió, para luego recordar que las intendencias de los departamentos de toda la zona costera de Uruguay cuentan con equipos de guardavidas, aunque aclaró que en algunos lugares no habilitados para baños no los hay.Basso explicó que los menores siempre deben estar acompañados de un mayor cuando están en el agua, cualquiera sea el contexto. En el caso de los adolescentes, dijo que se debe trabajar mucho evitando que se lancen al agua en lugares donde no están garantizadas las condiciones para que alguien pueda ayudarlos en caso de un accidente. “No se deben correr riesgos innecesarios”, insistió.El Gordo de Fin de Año tiene como premio mayor $130 millonesLa Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (Dnlyq) realizará el sorteo del Gordo de Fin de Año -el sorteo más esperado y grande de la Lotería Uruguaya- este viernes 29 de diciembre con un premio mayor de 130 millones de pesos. También habrá 12.000 premios en total que suman más de $ 200 millones.“El Gordo es el sorteo más importante para la gente y para Loterías donde, además de dar un gran primer premio, también estaremos colaborando con los hospitales Maciel, Pasteur y Pereira Rossell”, sostuvo a LA REPÚBLICA Luis Gama, director Nacional de Loterías y Quinielas.Agregó el jerarca que “los comentarios de los vendedores es que les está yendo mejor que el año pasado. Ya en el interior están en el mismo nivel que 2016, pero piensan que va a llegar casi a agotarse. En tanto, en las terminales de juego se espera un repunte en estos días, ya que los uruguayos son de dejar para el último día, que siempre es el mejor en ventas”.Show incluidoEl sorteo será este viernes 29 a las 20.30hs en Sala Zitarrosa. El mismo tiene a la venta 40 mil billetes con un costo de $11.000 el entero y $1.100 el décimo. El monto mínimo de la fracción vía terminales de juego será de $220.Posterior al sorteo, actuará el dúo “Emiliano y El Zurdo. Las entradas son gratuitas y se retiran el mismo día en la sala, ya que la capacidad es limitada. También habrá una pantalla gigante en la plaza del Entrevero y se transmitirá en la pantalla del IMPO toda la velada.Compartir Tweet WhatsAppCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi