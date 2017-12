El hambre sigue motivando los enfrentamientos en Nueva Esparta. Esta vez el motivo fue un kilo de pasta que llevó a los habitantes de la calle San Rafael a caerse a golpes y hasta pedradas con los vendedores informales. El hecho ocurrió en el establecimiento Comercial Casa Yi, a una cuadra de la policía de Mariño, este martes, cerca de las 5 de la tarde.La multitud se concentró frente al comercio. Los que estaban más cerca se treparon las rejas, quedando incluso de cabeza. Podían verse las piernas alzadas de las personas que cargaban y se caían mientras se lanzaban los paquetes de pasta que lograban sacar. Los que estaban más lejos de la puerta, pero igualmente amontonados, gritaban y empujaban a los que tenían enfrente.Así estuvieron unos 20 minutos hasta que llegaron tres efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y los controlaron haciendo que se formaran en una cola. Hubo más empujones y sacudidas por parte de los funcionarios, quienes luego de un rato mandaron a retirar a todos los presentes y cerraron el negocio, que supuestamente vendió todo lo que tenía.Cuando se alejaron del establecimiento también hubo golpes, algunos trataron de arrancarle la comida a los que corrieron con la suerte de llevarse uno o dos kilos. Tras la retirada, unos cuatro niños quedaron en el suelo recogiendo la pasta que cayó al suelo al romperse los empaques."Cada vez que llega harina, pasta o cualquier alimento es el mismo rollo con los bachaqueros. Ellos se caen a golpes y le pasan por encima a los demás para luego revender todo mucho más caro?, dijo una vecina de la zona. Los efectivos de Polimariño confirmaron esta versión y dijeron que fueron los “bachaqueros” los que ocasionaron el problema.Durante el día hubo varios intentos de saqueo en el centro de Porlamar. Se rumoró que querían ingresar en Sigo La Proveeduría y en distintos comercios de Juan Griego, pero no se confirmaron estos casos.Además, protestaron en la avenida Juan Bautista Arismendi por la falta de alimentos y en reclamo por los bonos, perniles y juguetes que ofrecieron los candidatos oficialistas a los pobladores de los municipios García y Mariño. La tranca duró varias horas, impidiendo que los vehículos y autobuses transitaran libremente. Los organismos de seguridad tuvieron que actuar para despejar la vía."Como es posible que el Presidente diga una cosa y la gente no cumpla. O es el Presidente el que está engañando a la gente. Simplemente lo hizo para ganar todas las alcaldías. Lo que hace él es burlarse del pueblo. La gente está pasando necesidad, cómo es posible que a nuestros nietos y nuestros hijos no tengamos cómo darles Navidades buenas, un regalo de Niño Jesús, eso es una burla?, expresó una de las manifestantes.Empresarios piden resguardoEn respuesta a los hechos de los últimos días, la directiva de la Cámara de Comercio, Puerto Libre y Producción del estado emitió un comunicado en el que exhortó a las autoridades encargadas de la seguridad a asumir de manera urgente medidas de resguardo de los bienes y de las personas"para que estos sucesos sean impedidos y controlados, obviamente dentro de los que establece el ordenamiento legal y el Estado de Derecho""Condenamos los saqueos contras establecimientos comerciales acaecidos tanto en territorio insular como en importantes centros urbanos del país, cuyo objetivo es apropiarse de manera violenta de mercancías y de costosos equipos indispensables para el funcionamiento de la empresas objeto de las acciones violentas. Las carencias alimentarias que afectan a vastos sectores de la ciudadanía no justifican estos hechos vandálicos que por lo general son aprovechados por grupos inescrupulosos que se amparan en las carencias de las familias de escasos recursos económicos para cometer delitos?, cita el documento.Los representantes del gremio empresarial hicieron referencia a la crisis económica que afecta a los venezolanos y afirmaron que estos sucesos son consecuencia del"ya admitido proceso hiperinflacionario?, que agudiza las carencias de la población haciendo que cada día sea más difícil adquirir los productos de la cesta alimentaria."El valor de la moneda nacional cada día se erosiona más, lo que obliga al sector comercio a reponer mercancías a costos que se incrementan en horas, lo que impone la disyuntiva de cerrar establecimientos, lo que agudizaría el desabastecimiento de productos, o asumir la adversidad de seguir abiertos con una indetenible caída de las ventas"La Cámara reiteró su disposición al diálogo, sin embargo, precisó que le corresponde al Gobierno,"como ente del Estado que ha asumido controles de la actividad económica del país?, instrumentar políticas urgentes que orienten en el corto plazo hacia la recuperación de la producción con la participación del sector privado y de los trabajadores.Notiespartano/Johanna Bozo/FotosSebastián GuidoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi