/ Los que nacimos en la modernidad anterior a esta, es decir, todo quien tenga hoy 35 años de edad o más, siente desconcierto ante los cambios que están transformando a las sociedades mundiales. Lo que antes eran tendencias ahora son realidades llegadas para quedarse y que borrarán, si ya no lo hicieron, a las anteriores. En ese incesante movimiento hacia delante, uno de los aspectos de la realidad que más ha cambiado son los modos de compra de productos. En muchas sociedades la mayoría de las compras ya no se realizan en locales de las tiendas directamente, sino a través de internet . En algunos países, las ventas por internet representan la mitad del total. Como ejemplo estandarte al respecto está la empresa Amazon , que en estas fiestas navideñas tuvo ventas por un monto de US$ 50.000 millones. El caso de Amazon es extraordinario por donde se lo mire. Sus ventas durante las fiestas decembrinas de 2017 confirmaron una tendencia también espectacular, como es la contratación de mano de obra llamada "nómada", la que trabaja por varios días seguidos un promedio de 10 horas diarias en los gigantescos centros de distribución que Amazon tiene esparcidos por el territorio estadounidense. En los mismos, un trabajador recibe una paga promedio de US$ 10,75 por hora para realizar labores que demandan gran desgaste físico, pues deben desplazarse varios kilómetros por jornada dentro de los gigantescos almacenes desde donde se realiza la distribución de productos. Parte de la fuerza laboral son desempleados que, debido a las malas condiciones de la economía estadounidense, trabajan en forma zafral, en lo que consigan, yendo de una empresa a otra, según sean requeridos, y que por estas fechas buscan ser contratados por Amazon, pues saben que cada fin de año la empresa tiene cientos de posiciones laborales disponibles. Contrata mano de obra barata para vender sus productos a bajo costo. Hay quienes dicen que las exigencias que se le imponen a la fuerza laboral estacional, compuesta en gran parte por jubilados que viajan de un lado a otro y viven en casas rodantes, representa una nueva forma de esclavismo. Otros opinan que no hay que culpar al juego, sino a quienes lo juegan.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi