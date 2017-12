/ La Comisión de Ética del Partido Nacional ratificará su decisión sobre la conducta del intendente de Soriano, Agustín Bascou, por lo que mantendrá la sanción de "apercibir" al jefe comunal y así se lo comunicará al Directorio blanco que sesionará este miércoles.Fuentes políticas aseguraron a El Observador que la Comisión –formada por cinco miembros–consideró que, tal como lo hizo en su primera intervención a fines de octubre, el apercibimiento es una sanción ajustada y no hay elementos nuevos que ameriten cambiar el fallo sobre el intendente.Los blancos enfrentan el caso Bascou con una división interna entre los líderes Jorge Larrañaga (Juntos ) -sector al que pertenecía el jefe comunal- y Luis Lacalle Pou (Todos), quien expresó que él, en lugar del intendente, hubiera renunciado.Lea también: A los blancos les cuesta cerrar las heridas que abrió BascouCómo actuar ante lo sucedido con el intendente de Soriano también ha generado rispideces con la Comisión partidaria encargada de juzgar aspectos éticos.La primera resolución de la Comisión se adoptó tras una votación dividida donde cuatro de sus miembros respaldaron la sanción de apercibirlo –la más leve que prevé la carta orgánica– y el restante integrante entendió que el intendente no cometió ninguna falta.Tras ese primer fallo, en noviembre el Directorio aceptó ratificar el apercibimiento. Sin embargo, quedaron desconformes los liderados por Lacalle Pou, incluido el presidente del directorio blanco, Luis Alberto Heber, que esperaban una penalización más severa para el intendente cuestionado por vender a la intendencia nafta de estaciones de servicio de su propiedad.Denuncia Además, Bascou fue denunciado penalmente por ediles del Frente Amplio de Soriano. Esa investigación penal está en curso. Luego, surgieron nuevos elementos que le dieron nuevos bríos a los blancos que pedían mayor rigor hacia Bascou.Así, el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) cuestionó la falta de "probidad" de Bascou y señaló que el funcionario se benefició económicamente con el negocio aunque no perjudicó a la intendencia.Además, Bascou no informó claramente al partido que tenía una tercera estación de servicio en Dolores, además de las dos de Mercedes.Lea también: El nuevo Larrañaga: todo o nada, apunta contra LacalleFue así que el 14 de diciembre el Directorio blanco votó, por mayoría, volver a convocar a la Comisión de Ética para que se expidiera nuevamente sobre el caso.Seis directores que responden a Lacalle Pou no acompañaron el pase del caso a la Comisión de Ética y se propusieron "suspender" los derechos partidarios del intendente.El Directorio entendió, por mayoría, que antes de sancionar a alguien debe escucharse a la Comisión de Ética, para "respetar la institucionalidad", dijo a El Observador el diputado Pablo Abdala.Para aplicar una sanción –apercibimiento, suspensión o la expulsión de un dirigente– el Directorio requiere de una mayoría especial de 12 votos sobre un total de 17 integrantes (ver recuadro).Sesión El nuevo informe de la Comisión de Ética será leído en la mañana de este miércoles por parte del presidente de Heber y sobre la hora 11 empezará a ser discutido por el organismo. Según supo El Observador, la mayoría del Directorio respaldará el veredicto de la Comisión de Ética de mantener el apercibimiento a Bascou y quedará por el camino la moción de directores del sector Todos de aumentar la pena a una suspensión.Esos directores aspiraban a enviar un mensaje contundente de que no se aceptarán desvíos en la conducta de los dirigentes.El Directorio no está obligado a obedecer las resoluciones de la Comisión de Ética, que cumple una función de asesoramiento y sugiere medidas cuando detecta algún tipo de inconducta.Mientras tanto, el intendente Bascou, que para no perjudicar a Larrañaga en su carrera electoral se alejó de Alianza Nacional , anunció en una carta que seguirá en el cargo para el cual fue electo.Votos Las sanciones políticas a los dirigentes son definidas por el Directorio del Partido Nacional por 2/3 de sus integrantes. El cuerpo está formado por 17 miembros incluidos los dos electos por la juventud. El sector Todos no tiene los votos para "suspender" a Bascou, según un sondeo realizado por El Observador.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi