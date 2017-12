/ Por: Mariana PeraltaCompartir Tweet WhatsApp Un cuento para niños que trata el tema de la muerte de una manera sutil, sin golpes bajos y con una mirada esperanzadora así podríamos definir a “Un amigo de chocolate” el nuevo libro de Raquel Silvetti.Raquel es educadora preescolar y además durante muchos años fue voluntaria en la Fundación Peluffo Guiguens donde se atienden niños con cáncer. Abordar la muerte desde una mirada esperanzadora no es tarea sencilla cuando de niños hablamos pero a través de “Un amigo de chocolate” se logró plasmar una hermosa historia ilustrada.“Trabajo con niños en edad preescolar es muy difícil a veces tratar con los niños el tema de la muerte un tema que forma parte de la vida, porque desde una mascota a una planta, nacemos tenemos nuestro ciclo y luego llega lo que tiene que llegar “, dice la autora quien logró en este libro crear una entrañable historia entre un niño y su amigo de chocolate. “Si tú realmente no desmenuzas el cuento, el niño no se entera de que ese amigo de chocolate pasa a ser de otra forma y a estar en otro lugar. Queda como un cuento, tiene doble juego, un cuento divertido donde se tratan temas de amistad y de sueños”.La autora quien tiene vasta experiencia en escribir para niños logró un libro con una “mirada lúdica de la muerte”. “Creo que de eso se trata, los cuentos infantiles tienen que tener esos condimentos, ser divertidos, atractivos y que no terminen en una tragedia, el amigo chocolate no termina en una tragedia, simplemente pasa a otro plano”, explica.Raquel ha recorrido durante diez años cientos de escuelas rurales contando cuentos porque además de escritora es narradora oral escénica. Su trabajo en la Biblioteca Nacional la llevó a presentar un innovador proyecto hace diez años titulado “Un cuento nos une” y durante una década recorrió las escuelas rurales de nuestro país narrando cuentos para los niños. “Soy muy afortunada, conozco a todo nuestro hermoso país y escuelas rurales. Fue una experiencia única”. El proyecto finalizó tiempo atrás, pero no descarta la posibilidad de continuarlo.Durante esos diez años la escritora fue golpeando puertas y el ciclo logró 14 auspiciantes que facilitaron también el traslado y el viaje de niños hacia la capital para conocer el mar. “El Brou, Agencia Central, Conaprole, Cutcsa, McDonalds y muchas otras empresas nos ayudaron a costear los gastos para poder llegar a escuelas rurales que a veces ni los políticos saben que existen”.Además de narrar cuentos, la escritora en 2012 fue convocada por la división de agro del Brou en sus 100º aniversario y plantaron árboles en 100 escuelas rurales, uno por cada año de dicha institución financiera. “Además de tener la dicha de sembrar cuentos también sembré árboles que los chiquilines les fueron poniendo nombre. El cuento en sí ya es mágico pero con ese plus que teníamos de ese árbol tan especial que iba a esa escuela se generó una inolvidable experiencia”.Silvetti lleva en su haber unos 8 libros infantiles entre los que se destaca “El árbol mentiroso” que fue el primer libro de cuentos de una escritora uruguaya en tratar la prevención de drogas en la infancia. “Fue uno de mis primeros libros en el año 2000 y en principio fue donado en todas las escuelas, fue editado por el Instituto Interamericano del Niño” contó.Las ilustracionesLas ilustraciones en todo libro para niños son parte fundamental y de ellas muchas veces depende el éxito ante los pequeños. En “Un amigo de chocolate” las ilustraciones estuvieron a cargo de la ilustradora argentina Lourdes Medina quien logró mágicamente recrear chocolate hasta en la tapa del libro.Cuando se hizo el lanzamiento en la Feria Internacional del Iibro en Montevideo, Raquel narró el cuento para presentarlo porque según afirmó la mejor manera que tiene para presentar sus libros es narrarlos. “Uno de los chiquitos de cuatro años que estaba en la presentación le pasó el dedo a la tapa del libro pensando que realmente tenía chocolate (risas).El libro en la tapa tiene dibujados unos chorretes de chocolate fundido que realmente dan ganas de comerlo” y el ver pasar el dedito por esa tapa del libro es maravilloso. Un 90% del éxito de un cuento infantil son las ilustraciones, porque el niño ve y si lo atrapan las ilustraciones va a querer que le lean ese libro. La verdad que Lourdes hizo una maravilla, no nos conocíamos y acertó en lo que yo quería expresar”.Compartir Tweet WhatsAppCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi