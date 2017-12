/ 27 diciembre, 2017ND / fotos: @RCTVenlinea / 27 nov 2017.- Vecinos de Catia protestaron la noche de este martes en la avenida Sucre por escasez de comida, exigiendo que se les entreguen las cajas y bolsas del Clap.El diputado Tomás Guanipa informó la situación vía Twitter. “El Gobierno sigue burlándose de los venezolanos ofreciendo cajas Clap que no llegan. “Queremos comida”, protesta nuestro pueblo en Catia, en la avenida Sucre”, escribió.Por su parte el presidente de Alianza Lápiz, Antonio Ecarri, precisó que “¡Catia y todo el Oeste de Caracas es un hervidero! Cuando el voto no es la vía para expresar el descontento, la olla de presión social se agudiza. El Gobierno paga caro la estrategia de conspirar contra el voto para ganar artificialmente cargos con minorías”.Los vecinos manifestaron en la avenida Sucre, pero no trancaron el tráfico. En ese sentido, indicaron que la protesta se debe al incumplimiento con la entrega de cajas y bolsas del Clap, así como de los perniles navideños.En días anteriores también se registraron protestas en Guarenas durante dos noches consecutivas por el mismo motivo y en Ciudad Bolívar fueron detenidas 20 personas en medio de intentos de saqueo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi