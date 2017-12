/ Santarroseños y turistas podrán entrar al Museo Arquidiocesano de la Divina Pastora a partir del 2 de enero. Las puertas serán abiertas después de estar más de seis meses bajo cambios en la administración y en un proceso de remodelación de la estructura interna. Así lo informó el padre de Santa Rosa, Humberto Tirado.Aclaró que en las instalaciones se están realizando labores de limpieza y organizando el inventario."Se empezó desde cero, están capacitando a un personal para que trabaje en el museo y hay más planes que no se han podido concretar por falta de recursos?, añadió el padre mientras detallaba los proyectos de la Arquidiócesis para el nuevo concepto de la estructura.El museo es uno de los sitios más visitados por los católicos que llegan al pueblo de Santa Rosa. A sólo días para la procesión de la Divina Pastora más de uno hace preguntas al no poder entrar y las respuestas son rumores, pues los consultados comentan que no habían escuchado una información oficial.Dioselis Salas, desde la plaza del pueblo, comentó que quizás el museo esté cerrado por filtraciones. Dos mujer es más añaden que en ningún momento vieron entrar o salir a obreros que estuviesen trabajando en remodelaciones.Lamentan que no esté disponible al público.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi