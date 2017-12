/ El momento que vivimos los venezolanos, con la economía enloquecida y los precios desbordando cualquier salario promedio, no es nuevo ni aquí ni en otros países. Ni siquiera es nuevo en países con gobiernos revolucionarios. Pasó en el Chile de Allende, pasó en la Unión Soviética en los ochenta y pasó incluso en la Cuba de Fidel. Y es así que parece conveniente traer algunas reflexiones de Fidel sobre momentos de crisis y ver en cuál punto hacía énfasis para elaborar las líneas políticas. Las posiciones del enemigo las conocemos, sabemos lo que hace y cuáles son sus intenciones, pero donde debemos mirar con atención es hacia lo interno de las filas revolucionarias y, especialmente, a lo interno del funcionamiento del Estado. En un artículo fechado el 18 de septiembre de 2008, titulado Los vicios y las virtudes, Fidel Castro llamaba a no descansar en la lucha contra los fantasmas del capitalismo que viven dentro de todos nosotros, y que presentan la guerra más difícil de ganar. Decía: "La lucha es el único camino de los pueblos en la actualidad para alcanzar una comunidad en la cual vivir con justicia social y decoro, la antítesis del capitalismo y los principios que rigen el odioso e injusto sistema. En la dura batalla por esos objetivos, el peor enemigo es el instinto egoísta del ser humano. Si el capitalismo significa la constante utilización de ese instinto, el socialismo es la batalla incesante contra tal tendencia natural".En ese sentido, fustigó los vicios que se reproducen en el Gobierno: "Toda manifestación de privilegio, corrupción o robo tiene que ser combatida, y no hay excusa posible en esto para un verdadero comunista. Cualquier tipo de debilidad en tal sentido es absolutamente inadmisible (…) El robo en fábricas, almacenes, servicios automotrices, hoteles, restaurantes y otras actividades donde se manejen recursos o dinero, tiene que ser combatido sin tregua".Fidel no evadía hablar de los peligros de los malos manejos dentro de la Revolución: "Pero el robo está lejos de ser el único mal que daña a la Revolución. Están los privilegios conscientes o tolerados y los inventos burocráticos. Recursos asignados para una situación temporal, se convierten en gastos y consumos permanentes. Todo conspira contra las reservas en materiales y en divisas del país, lo cual puede traer escasez de productos y exceso de dinero circulante. Lo mismo ocurre cuando los que tienen dinero abundante corren a comprar en exceso lo que les vendan en las tiendas de divisas".Y agregaba: "Hay aparatos del Estado con la tendencia de generalizar los privilegios o dar mucho más en la competencia que desatan por los técnicos y la fuerza de trabajo disponible. A veces se vuelven timbiricheros con métodos genuinamente capitalistas en la búsqueda de ingresos, para administrar recursos con los cuales hacer el papel de eficientes y ganar el apoyo complaciente de los suyos. Son costumbres burguesas y no proletarias, contra las cuales todos tenemos el sagrado deber de luchar en nosotros y en otros".Fidel decía que quien podía echar atrás la Revolución no era el imperio ni eran las balas, sino nosotros mismos, cuando los vicios superan y aniquilan las virtudes: "El enemigo conoce sobradamente bien las debilidades de los seres humanos en su búsqueda de espías y traidores".letraordinaria.blogspot.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi