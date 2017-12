/ Al menos unos 5.000 manifestantes salieron a las calles de Lima en rechazo al indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori, y fueron reprimidos tras exigir la salida del presidente Pedro Pablo Kuczynski, a quien acusan de negociar políticamente la medida que él calificó como "humanitaria", reseñan agencias."¡Fuera, fuera PPK!, ¡Fuera, fuera PPK!", corearon con furor los manifestantes que tomaron las calles al anochecer, convocados por colectivos civiles a través de las redes sociales , al pronunciar el acrónimo del nombre del presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski.La marcha recorrió céntricas calles de la capital bajo resguardo de la policía antimotines.Los custodios buscaban evitar que los manifestantes se dirigieran hacia la clínica donde el otrora acusado por cometer crímenes de lesa humanidad está hospitalizado.En contraparte, frente a la clínica, cientos de simpatizantes del expresidente celebraban la liberación de su líder. La policía antimotines recurrió a sus bastones y empleó gases lacrimógenos cuando una parte de la marcha opositora enfiló hacia la clínica.Piden que se revierta la medidaIndignados, familiares de las víctimas de la Masacre de La Cantuta piden anular el indulto "humanitario", reseñó Telesur."Todo es parte de un juego político, las razones de salud (invocadas para el indulto) no son claras, estamos aquí como familiares (de víctimas durante el gobierno de Fujimori) para rechazar este ilegal indulto, porque no corresponde por la gravedad de los delitos sentenciados", dijo Gisella Ortiz, del grupo de familiares.Por su lado, Paulo Abrao, secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, escribió en Twitter: "indultar a Fujimori habiendo la opción de trasladarlo a un hospital, personalmente me parece acto político que ignora la proporción entre el perdón de la pena y la gravedad de los delitos de lesa humanidad. Una ofensa a las víctimas. No es reconciliación. Es simple impunidad".Fujimori pidió perdónTras conocer sobre su indulto, Fujimori envió un mensaje por video difundido por las redes sociales a los ciudadanos peruanos en el que pidió "perdón por haberles defraudado" durante su mandato de 10 años (1990-2000)."Soy consciente de que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco, por otro lado, que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón, de todo corazón", dijo, y agradeció a Kuczynski su gesto magnánimo.Ciudad CCSCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi