/ Centenares de toneladas de basura acumulada amanecieron este martes en las barriadas de la capital tachirense, luego de la festividad de Navidad, actividad que generó gran cantidad de desechos y que casi prácticamente tiene en caos a la capital tachirense por las constantes fallas que viene presentando la recolección del servicio de aseo urbano.En las barriadas del 23 de Enero, Fapet, La Concordia, Puente Real, barrio El Río, enormes promontorios de basura permanecían en las aceras y calles principales, de las cuales los olores a comida descompuesta enrarecían el ambiente, aunado a la presencia de perros y hasta aves de rapiña que se alimentaban de los desechos.En la barriada del 23 de Enero, vecinos aseguraron que tras el caos que ocurrió hace más de un mes con el servicio de recolección de aseo, este se restableció por unos días, pero que posteriormente retornó el problema y acumulación de los residuos."Ya tenemos más de una semana que no recogen el aseo, la gente preocupada por esta situación ha lanzado a la calle las bolsas y otras para evitar mayor acumulación, han optado por quemarle, es decisión sencillamente ha provocado mayor caos, pues una vez quemada, se descompone y los olores son más fuertes, aseveró un vecino.Las vías y aceras de los barrios capitalinos están colmadas de desechos malolientes.(Foto/ Jorge Castellanos) Paralelo a esta situación, muchos residentes de estas comunidades no respetan el servicio interdiario de recolección y sacan las bolsas a la calle, lo cual colapsa aún más el precario servicio.En la comunidad de San Sebastián, igualmente la basura causa estragos, pues tal y como lo afirma Jorge Castellanos:"La recolección ha sido muy precaria y eso ha generado retrasos que a la postre se han acumulado, y eso origina que mantengamos casi a diario muchos desechos sin recoger, por lo tanto las calles permanecen sucias y malolientes"En lo que concierne a otros barrios como Puente Real y un sector de La Concordia, sus calles presentan también panoramas pocos alentadores, ya que la permanencia de basura es un fenómeno que se puede apreciar a diario, ya que aseguran los residentes que en los últimos días la compañía recolectora no ha laborado con eficiencia y por ende, la acumulación suele ocurrir.La acumulación y permanencia de basura en algunas calles del centro de la ciudad contrastan con la limpieza de la Quinta y Séptima avenidas, las cuales pese a tener una elevada economía informal, amanecieron ayer 26 de diciembre inusualmente limpias.Pablo Eduardo Rodríguez / LA NACIÓN