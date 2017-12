/ Alberto Fujimori pidió perdón "de todo corazón" a quienes defraudó durante su década en el poder y agradeció al mandatario Pedro Pablo Kuczynski por concederle el indulto humanitario en vísperas de la Navidad, una decisión que ha provocado protestas y roces dentro del propio Gobierno.En un video grabado desde una cama de hospital y difundido ayer martes por una cuenta de Facebook , el expresidente de Perú, de 79 años, calificó la decisión de Kuczynski como "magnánima" y dijo que en adelante apoyará a su llamado de reconciliación."Soy consciente de que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas, a ellos les pido perdón de todo corazón", dijo Fujimori en su primera reacción pública luego de que recibiera el indulto humanitario.Fujimori es una figura que divide a los peruanos. Sus simpatizantes lo recuerdan como un líder de mano dura que salvó al país del terrorismo y de un colapso financiero, pero sus detractores aseguran que fue un déspota que disolvió el Congreso y violó los derechos humanos para retener el poder por diez años.Protestas. Esta es la primera vez que Fujimori, hijo de inmigrantes japoneses, pide explícitamente disculpas por las medidas tomadas durante su mandato entre 1990 y el 2000.Sus declaraciones fueron divulgadas después de dos días de protestas y enfrentamientos entre manifestantes y policías a raíz de la decisión de Kuczynski de perdonarlo bajo el argumento de que Fujimori tiene una enfermedad degenerativa e incurable.El indulto conmutó la condena de 25 años de cárcel que recibió Fujimori por abusos de derechos humanos y corrupción y también lo libera de otros juicios que pudiera tener pendiente, como la muerte en 1992 de seis campesinos por parte de un grupo militar que actuaba en las sombras durante su gobierno.Fujimori llevaba más de una década preso acusado de ser autor intelectual del asesinato de 25 personas durante una guerra sucia entre militares y guerrilleros izquierdistas."No puedo dejar de expresar mi profunda gratitud por el paso complejo que ha tomado el presidente, que me compromete a su vez en esta nueva etapa que se abre en mi vida para apoyar decididamente su llamado a la reconciliación", agregó hablando pausado y conectado a equipos médicos.El canoso Fujimori, que lucía cansado, fue internado el sábado en una clínica de Lima por un cuadro de "hipotensión" y "arritmia".Según sus familiares, el exmandatario permanecerá unos días más en el nosocomio para someterse a unos estudios.Bajas. En la noche del lunes, Kuczynski instó a los peruanos a aceptar el perdón y "pasar la página" como parte de esfuerzos de unión y reconciliación, poco después de que cientos de personas marcharon por Lima con carteles que decían "el indulto es un insulto" y pedían su renuncia por "traidor".El indulto podría generar movimientos en el gobierno de Kuczynski después de que se libró de ser destituido por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht. Organismos de derechos humanos han anunciado lucharán en las cortes por revertir la decisión y Amnistía Internacional dijo que la gracia a Fujimori "es un duro golpe a la impunidad". La oficina de Derechos Humanos de América del Sur de la ONU dijo ayer martes a través de Twitter que también lamenta la decisión.Estas agrupaciones de derechos humanos y de familiares de víctimas han convocado para el jueves a una marcha nacional.Hasta el momento, tres legisladores del partido oficial han dicho que renunciarán a la bancada oficialista en el Congreso. Se espera además cambios en el gabinete del presidente.Kuczynski reconoció en su mensaje al país que la decisión del indulto ha sido la "más difícil" de su vida y que como demócrata no podía permitir que Fujimori muriera en prisión.El anuncio del indulto humanitario se produjo poco antes de la medianoche de Navidad, en la misma semana en que partidarios del expresidente liderados por su hijo Kenji salvaron a Kuczynski de una destitución en el Congreso.Los familiares del exmandatario habían buscado un indulto en 2013, pero el expresidente Ollanta Humala rechazó el pedido."Muchas gracias presidente Kuczynski por este gesto magnánimo que me ha reconfortado. Desde este lugar me aúno a las esperanzas de todo los que luchan por la grandeza del país porque para los peruanos el Perú está primero", concluyó Fujimori en su mensaje.Abogado pide liberen a jefe de Sendero Luminoso. Alfredo Crespo, el abogado del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, pidió la liberación de su defendido y no un indulto. "A igual razón, igual derecho", afirmó Crespo tras asegurar que Guzmán "ya tiene más de 25 años en aislamiento absoluto" en su prisión de la base naval de la provincia del Callao. Dijo que "es una persona de 83 años de edad, que tiene varias dolencias, presión arterial, corazón, artritis reumatoidea, secuelas de la psoriasis y estomacales". Aclaró que aún no habló con Guzmán de este tema. FUENTE: EFEPERÚ Gobierno afirma que actuó con apego a las normas El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú (MinjusDH) afirmó que "se actuó con veracidad y apego a las normas" en el proceso de indulto otorgado por el presidente Pedro Kuczynski a Alberto Fujimori.En un comunicado, el ministerio aseguró que en la decisión "se respetó la atribución constitucional del presidente para conceder indulto humanitario y derecho de gracia".Agregó, además, que se actuó "con reserva" en 45 pedidos de gracias presidenciales presentados a favor de Fujimori durante este año, conforme a la Ley de Protección de Datos Personales. El ministerio sostuvo que cuando el 21 de diciembre, en pleno debate en el Congreso de un pedido para que se destituya a Kuczynski, negó tener en su poder un informe médico favorable al indulto a Fujimori, no se refería al expediente del indulto. Según el ministerio, eso fue lo que "procedió a informar" a la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, "lo que explica sus declaraciones públicas", en las que negó la existencia de cualquier trámite de indulto. FUENTE: EFECon Información deSíguenos en Twitter @entornoi