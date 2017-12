/ La gama media es quizás la más complicada de todas, puesto que en la actualidad es la más abarrotada. Diversas marcas asiáticas la dominan y llevamos todo el mes de diciembre viendo sus nuevos modelos. Pero poco a poco, en el mercado español van surgiendo marcas capaces de plantarle cara a los Xiaomi, Huawei, OnePlus y cia. Weimei es una de ellas, una startup española que, asociada con el fabricante chino de móviles Gionee, nos muestra su terminal más reciente a pocos días de terminar este 2017 y a tiempo para los Reyes Magos: El Weimei WePlus 3, un gama media con muchos elementos Premium.Convertida en tendencia, la pantalla Bezel-less es una constante en los smartphones más recientes, y el Weimei WePlus 3 monta un enorme display de 6 pulgadas IPS Incell 2.5D con resolución HD+ 1440 x 720 píxeles. Dotado con protección Gorilla Glass 3, tiene el ratio 18:9 que es trending ahora, y que permite dividir la pantalla en dos cuadrados de 4:3 perfectos.Pero es en el apartado fotográfico donde el WePlus 3 impresiona verdaderamente, ya que hablamos de un terminal de gama media que trae algo que la gama alta todavía no está montando en los modelos más populares: 4 cámaras, con una cámara trasera Dual y una frontal Dual en las que la marca ha puesto especial énfasis. El sensor principal monta una lente de 13 Megapíxeles y otra de 5MP junto a un Flash LED, con funciones como Filtro, HDR, Panorama, Belleza Facial y Modo Profesional. La cámara delantera Dual ‘selfie’ es aún mayor, con una lente de 20 megapíxeles y otra de 8MP que permiten sacar selfies en modo Gran Angular con Detección Facial y las mismas características que la cámara trasera.Lo mejor es sin duda que ambas cámaras, tanto la principal como la delantera, vienen con el Efecto Bokeh en tiempo real, por lo que podemos difuminar el fondo y darle una sensación de profundidad variable a todas las imágenes que captemos sin tener que hacer retoques de edición, todo en el momento de sacar la foto. Y un detalle extra en su diseño: viene con la salida de audio clásica, el conector para auriculares de 3,5 mm.Reconocimiento Facial y una enorme batería ¿Face ID o lector de huellas? ¿Qué tal ambos? Weimei ha implementado en su WePlus 3 un doble sistema de seguridad biométrica, empezando por el clásico lector de huella alojado en la parte trasera, y colocando un escáner de reconocimiento facial en la parte delantera que, según sus creadores, es capaz de desbloquear el terminal "en 0,2 segundos".Interiormente nos encontramos con un procesador MediaTek Helio P 25, muy usado por su compatibilidad con las cámaras duales y que aporta un chipset octa-core Cortex A53 a 2,6GHz, asistido por una GPU Mali-T880 MP2. El WePlus 3 se presenta en un modelo único con 4GB de RAM y 64GB de espacio interno ampliables hasta 256GB mediante microSD, alimentado por otro componente que destaca del resto: una enorme batería de 4.010 mAh que ojalá viésemos montada más a menudo en otros terminales, y que garantiza una gran autonomía. Todo ello controlado mediante weOS , la capa de personalización propia de Weimei basada en la versión de Android 7.0 .Weimei WePlus 3 Características Procesador: MediaTek Helio P25 , 8 núcleos ARM Cortex A 53 a 2,6 GHz. Pantalla y resolución: 6 pulgadas 2.5D IPS Incell con ratio 18:9, resolución HD+ 1440 x 720 píxeles y Gorilla Glass 3. RAM y almacenamiento: 4 GB de RAM y 64 GB de ROM ampliables a 256GB Cámaras: Traseras: 5 + 13 MP (esta última con apertura f/2.0) Frontales: 8 + 20 MP (esta última con apertura f/2.2) Sistema operativo: Android 7.0 con capa weOS. Batería: 4010 mAh. Conectividad: LTE Cat.6 (300 Mbps de bajada y 50 Mbps de subida), WiFi 802.11a, b, g, n, ac. Nano SIM, Bluetooth 4.2, jack 3.5 mm, USB Tipo C. Dimensiones: 160 x 76,6 x 8,2 mm. Peso: 188 gramos Via Tomado de movilzona,esCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi