/ A una semana de los destrozos realizados durante la manifestación contra la reforma previsional, ayer arrancaron formalmente los arreglos en la Plaza del Congreso. Los trabajos costarán poco más de $37.700 millones y esperan terminarlos en 60 días .¿Quién pagará?La Ciudad se presentó como querellante la semana pasada. Ahora el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, remarcó que la Procuración General local "inició las acciones penales por un lado pero también las civiles contra las organizaciones que estuvieron más involucradas en los disturbios del otro día para cobrarles los arreglos y que los vecinos de la Ciudad no tengan que pagarlos ".Vallas. Para las zonas de Plaza del Congreso en obra./ Maxi Failla El espacio incluye, en realidad, tres plazas. Tanto la principal, donde está el Monumento de Los Dos Congresos (enrejado, no sufrió daños graves), como las Mariano Moreno y Lorea, habían sido puestas en valor en septiembre con una inversión de $59 millones . Buena parte se perdió con los desmanes: los ocurridos el 18 suman $23.381.639 y los de la semana anterior, $14.350.420. "Las escaleras de la glorieta eran de un mármol de más de cien años, con un valor incalculable, que lamentablemente la Ciudad no está en condiciones de reponer. Seguramente busquemos algún o tro material menos costoso . No podemos seguir dilapidando el dinero ", había dicho la semana pasada el ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Eduardo Macchiavelli. Tierra arrasada. En Plaza del Congreso, donde ya vallaron para trabajar en la reparación. /Maxi Failla El funcionario precisó ayer que "lo que va a llevar más tiempo y plata, y lo más lamentable desde el punto de vista histórico, son -justamente- las glorietas". Y anunció: "Ya hemos tomado moldes y trabajamos para que queden l o más parecido posible a las originales ". Las reparaciones empezaron con la reconstitución del sistema de riego , que fue "totalmente" vandalizado, precisaron. También, con la recuperación del mobiliario y de los cestos", explicó el funcionario. Y agregó: "Esperamos tener terminadas las obras en no más de 60 días".El suelo cubierto de piedras, estatuas vandalizadas, los senderos y los bancos destruidos a mazazos. El Pensador, la célebre escultura del francés Rodin, pintarrajeada. En suma: las imágenes de Plaza del Congreso tras las marchas eran de tierra arrasada. De hecho, se supo que p revén reciclar unas 15 toneladas de cascotes -según fuentes de Ambiente y Espacio Público- recogidas tras la manifestación del lunes 18. Ya fueron trasladadas hasta la Planta de Tratamiento de Residuos Áridos, ubicada en el Bajo Flores. Sólo en limpieza e higiene urbana el costo por lo ocurrido el lunes 18 asciende, según las fuentes oficiales, a $5 .616.000. Incluye la reposición de 92 cestos papeleros, 35 contenedores de 3.200 litros y 9 contenedores de 3.750 litros de carga bilateral, que fueron vandalizados. En cuanto a las veredas, repararlas costará alrededor de $ 6.000.000, incluyendo parte del Eje Cívico, que une la Casa Rosada con el Congreso a través de la Avenida de Mayo, recientemente recuperado.En relación al arreglo de los espacios verdes intervenidos (solados, escalones de mármol, cordones, equipamiento, riego, plantas herbáceas y césped), el valor para recuperarlo aproximado suma $11.477.639.Siempre de acuerdo con los cálculos oficiales, la limpieza de grafitis de persianas, fachadas, puestos de diarios y paredes demandará $282.800.En la Ciudad, el daño al patrimonio puede ser sancionado con multa o trabajo comunitario a través de la Ley 4.830, de 2013. Y también, penado como delito de acuerdo al Código Penal, que en el 5to. inciso del artículo 184, que prevé prisión de tres meses a cuatro años a quien dañe propiedad pública. En los hechos, casi no hay condenas.