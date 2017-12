/ Lázaro Báez habló en la prisión. Foto: Captura de video Lázaro Báez rompió el silencio y marcó distancia de Cristina Kirchner , de quien dijo que la nota "preocupada". El empresario, que construyó un imperio en Santa Cruz fogueado por la obra pública adjudicada por sus socios los Kirchner, dio una entrevista a Infobae en el penal de Ezeiza, en la que, además de brindar detalles sobre la relación que tenía con Néstor y Cristina, acusó al ex ministro Julio De Vido de haberlo "abandonado"."Vi muy preocupada los otros días a Cristina en el Congreso", dijo el empresario, frente a una consulta sobre la ex presidenta y la denuncia por el acuerdo con Irán.Según Báez, Cristina Kirchner ya no es "para nada" la misma que conoció en el poder.Durante la entrevista, que duró poco más de 40 minutos, Báez afirmó que la relación que tenía con Cristina era distinta a la que mantenía con Néstor. "Era la señora de mi amigo. Son cosas distintas", contestó ante la pregunta de si calificaba de "amiga" a la ex mandataria, tal como lo hacía con su marido. Entre críticas a su gestión, Báez indicó que Cristina debería "cambiar" si quiere conducir el país. "Tiene que cambiar y mucho. Si quiere ser dirigente política y estar sentada en la conducción de nuestro país, tiene que cambiar. No es una cuestión personal, no es lo que yo quiero […] Cristina tuvo una mirada mezquina. Finalizaba su mandato y no se generaron herederos para lo que venía", sostuvo.El detenido también negó haber sido testaferro de los Kirchner y defendió su trabajo como empresario, que llevó a Austral Construcciones a contratar miles de empleados. "Yo nunca fui testaferro. Siempre estuve agradecido de que mi amigo me diera trabajo", señaló.A lo largo de la entrevista, Báez se defendió frente a las denuncias que enfrenta por sobreprecios y lavado de dinero en torno a la obra pública. "¿Cómo crecimos? De la nada, invirtiendo y apostando en la actividad. Nosotros nos dedicamos desde el principio a hacer subcontratos de lo básico, de una instalación de energía, de cloacas, de agua, veredas, cercos perimetrales, éramos subcontratistas de otras empresas. Así empezamos a crecer", dijo. Además, Báez lamentó ser el "único empresario detenido" -la entrevista se llevó a cabo poco antes de la detención de Cristóbal López- y admitió sentirse "abandonado" como el ex ministro de Planificación Julio De Vido, aunque no se ahorró críticas sobre él. "Coincido con De Vido, que dice que lo abandonaron. Pero él abandonó al resto de las cosas y sobre todo a los argentinos. En los gobiernos de Kirchner la obra pública se instaló como política de Estado. […] Él debió haber explicado lo que representaba la obra pública. Él nos abandonó a todos", cuestionó.Además, Báez negó cualquier responsabilidad en las causas Hotesur y Los Sauces. "Con Cristina no tengo una relación con el tema de los hoteles. Nosotros en su momento le alquilamos los edificios porque estábamos construyendo nuestro hotel. Pero a ellos les pagábamos el valor del alquiler. El desarrollo de nuestro proyecto era distinto. Nosotros le pagábamos noches a Valle Mitre, no a los hoteles de Cristina o de Néstor".A poco de cumplirse dos años de su detención, el empresario elogió la estrategia política del presidente Mauricio Macri para fomentar las divisiones en el peronismo. "Macri ha sido inteligente. Le entregó un partido político a este muchacho [Florencio Randazzo] por la vía judicial. Infló a [Sergio] Massa, infló a [Juan Manuel] Urtubey, dividió el peronismo. Pero hay que reconocer que Cristina tiene capacidad de regenerarse", sostuvo.En esta nota: Cristina Kirchner Julio De Vido Lázaro Báez LA NACION Política La corrupción KCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi