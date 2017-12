/ Dimas Albornoz | CNP: 21.548 / EL TIEMPO DE VALERA. Para los valeranos las tradicionales fiestas de Nochebuena y Navidad no tuvieron el brillo y la alegría de años anteriores, ya que para los habitantes de la urbe de doña Mercedes Díaz la prioridad estuvo marcada por la necesidad de comprar alimentos, llenar el tanque de gasolina sus vehículos y conseguir efectivo para hacerle frente a sus más ingentes necesidades.A esto hay que agregar la cara que ofreció Valera a los visitantes, que en tránsito hacia los pueblos de los páramos andinos, y a quienes regresaron desde otros lugares a compartir con sus seres queridos. Montones de basura acumulada en las aceras, avenidas y calles dejaron claro la orfandad de sus moradores ante la ausencia de una autoridad municipal que no termina de asumir el compromiso adquirido ante la herencia de la gris administración anterior.PestilenciaLos accesos principales a la ciudad de las siete colinas se observaron repletos de desechos sólidos lanzados allí por personas carentes de conciencia ciudadana y que solo piensan en deshacerse de la basura que generan en sus hogares en cualquier lugar sin reparar en el daño ambiental que producen sus acciones.En pleno centro del poblado nubes de zamuros y bandadas de perros callejeros se apoderaron de los improvisados vertederos que crecieron y se multiplicaron ante la inacción de una Alcaldía, cuyos principales voceros al parecer llegaron a ejercer sus funciones sin un plan de emergencia, y al parecer sin deseos de trascender, aun conociendo la realidad con la que se iban a encontrar.Oscuridad totalValera recibió la Navidad en medio de una oscuridad total en la mayoría de sus calles y avenidas, ya que no fue posible que los gobiernos, municipal y estadal, procedieran a reponer las luminarias que rindieron su vida útil o que fueron destrozadas por los la drones que se llevaron hasta los cables de electricidad.Y para completar el cuadro de desidia de las autoridades municipales, las que se fueron y las que llegan, ningún funcionario tuvo la iniciativa de colocar ni siquiera un adorno navideño en la Plaza Bolívar, tampoco en el Parque Los Ilustres y en la emblemática Redoma de La Bandera que este año se observaron abandonadas, tristes y solas.En estas fiestas navideñas la complicada situación económica del país también se reflejó en la ausencia de los puestos de venta de fuegos pirotécnicos que en años anteriores se instalaban en la avenida Bolivariana para exhibir sus luces de colores, cohetones, estrellitas, tumbarranchos y matasuegras.Ahora cuando las festividades navideñas han quedado atrás, y solo nos queda por enfrentar la despedida de un año para el olvido, a los valeranos no nos queda otra alternativa que asumir nuestra realidad como una lección aprendida y hacer votos porque el año 2018 traiga los anhelados y necesarios cambios para mirar al futuro con optimismo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi