Organizaciones sociales de México alertaron que durante este año 2017 la violencia feminicida y la desaparición, principalmente de niñas, incrementó y muestra una tendencia imparable.Según las cifras que manejan, solo en los primeros seis meses de este año, 914 mujer es fueron asesinadas en 17 estados de la nación nortamericana, mientras que en cinco entidades desaparecieron 3 mil 174, la mayoría niñas de entre 10 y 17 años.De acuerdo con María de la Luz Estrada , coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), se desconoce si esos crímenes fueron investigados bajo la figura penal de feminicidio."La autoridad nos dice que está investigando como feminicidio, pero no nos dice si vinculó a proceso como feminicidio. Lo que está haciendo es que lo reclasifica como homicidio porque está haciendo mal las investigaciones el Ministerio Público , o el poder Judicial no entiende el tipo penal del feminicidio", dijo.El instituto reveló que 38,6 niñas mexicanas de cada 100 han sufrido violencia sexual; 43,3, emocional y 28,1 por ciento, violencia física. Foto: Reuters A finales de noviembre, el Instituto de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que más de los 46,5 millones de mujer es de 15 años que hay en el país, 66,1 por ciento (30,7 millones), ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor alguna vez en su vida y, que de 2007 a 2016, el homicidio violento de mujer es se incrementó 152 por ciento, pues el año pasado cerró con 2.735 homicidios en toda la República."La zona centro del país, integrada por la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, es la de mayor incidencia, al contabilizar 8.065 homicidios violentos, lo que representa 35 por ciento de la incidencia nacional", subrayó.Trata de niñasEl Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio contabilizó 3.174 niñas desaparecidas en cinco estados. El 70 por ciento de ellas menores entre los 10 y 17 años."Cuando desaparecen menores de edad nos ponen en alerta roja. Por ejemplo en la Ciudad de México y Jalisco son menores de edad entre 10 y 17 años, la media es 15 años. Para nosotras es muy importante que nos digan a cuántas ya las encontraron, qué es lo que está pasando, porque en los hechos vemos que chiquititas les ofrecen ser modelos. Aquí es que siempre la receta es: 'se van con los novios", explicó la especialista.El patrón de las desapariciones de menores de edad en México es el secuestro en el transporte público, pero también la selección y estudio de la víctima durante un tiempo para conocer sus rutinas.Puebla, uno de los más violentosPuebla es uno de los estados con mayor índice de crímenes de este tipo. La activista explicó que 2017 concluye con pocas sentencias en la materia en la localidad.Según el Observatorio, son más de 300 feminicidios, pero la cantidad de sentencias son escasas."Esto lanza un grave mensaje de impunidad. El mensaje es que en Puebla puedes matar una mujer y no pasada nada. Que tengan identificados a los feminicidas, no quiere decir que los tengan en custodia, y si los tienen en custodia, no quiere decir que se vayan a juzgar como feminicidios", argumentó.YVKE Mundial/Telesur/La Radio del Sur