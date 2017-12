/ Familias afectadas por los precios de alimentación y transporte.La alternativa de los guayaneses en la época navideña son muy pocas ante el limitado presupuesto de la familia.Para poder llevar a cabo un viaje o un día de distracción en algún balneario, parque o centro comercial se necesita cubrir costos que están muy por encima del ingreso mensual de los ciudadanos.En un recorrido hecho por PRIMICIA, las personas aseguraron que no saldrán en estas vacaciones.Tal es el caso de José Alejandro Mota, quien no pudo viajar por el alto costo que genera unas"pequeñas vacaciones""Con esta situación no se puede estar viajando, nos reunimos en la casa y compartimos como podemos?, puntualizó.Son varios los factores que están vinculados, como principal causante el déficit económico que presentan en los hogares, los cuales destinan el dinero exclusivamente a la comida, por otro lado la escasez de efectivo dificulta el traslado.Además, una familia promedio de cinco integrantes tendría que gastar al rededor de Bs. 1.500.000 por la alimentación diaria en establecimientos de comida rápida."Prefiero invertir el dinero en alimentos para todo el mes?, dijo Maritza Pino, quien en años anteriores acostumbraba a salir en familia a las playas del país.Compartiendo en familia Muchos ciudadanos prefirieron compartir en casa con sus familiares, aunque esas pequeñas celebraciones también suelen ser costosas.En muchos hogares se realizaron las cenas navideñas y los tradicionales sancochos de Navidad. Para ello, una familia promedio debía invertir entre Bs. 1.500.00 y Bs. 2.000.000, para incluir el plato navideño (hallaca, ensalada de gallina, pernil y pan de jamón), refresco y algún vino espumante.Los más ostentosos le suman ron, ponche, whisky, torta y pasapalos.Aunque muchos aseguraron, entre ellos Carmen Montoya, que"en estos tiempos es preferible estar seguro en casa, que estar como loco buscando donde pasar las fiestas decembrinas"A esto le agregó que"nada más seguro y acogedor que quedarse en su hogar"Más presupuesto Para viajar no es solo necesario llevar dinero para gastos de comida y hospedaje, sino que se debe hacer una revisión exhaustiva del vehículo que se utilizará. Los viajeros que se van por terminales deben ajustar aún más sus pasajes porque los precios"están por las nubes"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi