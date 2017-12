/ Caracas.- Luego de más de diez días en crisis por falta de gasolina en los estados Zulia, Táchira, Barinas, Mérida, Cojedes, Portuguesa, Lara y Apure, la situación continúa igual, pese a que el pasado miércoles 20 de diciembre Petróleos de Venezuela (Pdvsa) anunciara que está trabajando en soluciones a corto plazo para solventar la contingencia presentada.De acuerdo a un comunicado vigente desde el 24 de diciembre, emitido por Pdvsa y refrendado por el Ministerio del Petróleo, se indica que "todo vehículo tipo sedán, (deberá) abastecerse hasta 30 litros de llenado por vez, los pick up, camiones categoría 350 y volteo, 35 litros, exceptuando aquellos que transporten carga de productos perecederos", en los estados antes mencionados, especifica el comunicado.En el escrito, también se advierte a los vehículos "tipo motocicleta", serán abastecidos con un máximo de "05 litros de gasolina por vez", detalla el comunicado.Sin embargo, la corresponsal de El Universal en Táchira, reportó que esta medida ya se había implementado en la región desde hace meses atrás, pero ahora tiende a ser más severa, reportóSegún datos extraoficiales se pudo conocer que, de 137 gasolineras ubicadas en ese estado, solo 27 son abastecidas de este combustible, debido a que para Mérida y Táchira solo se distribuyeron 47 gandolas de gasolina.Al igual que en Táchira, los estados Barinas, Zulia Mérida, Cojedes, Portuguesa, Lara y apure, también reportan situaciones críticas por la falta de combustible.Informes más recientesEste 25 de diciembre, Manuel Quevedo, presidente Pdvsa, organizó una reunión con su equipo de trabajo, donde se evaluaron los planes de suministro de combustible en la nación, así lo dio a conocer el despacho vía su cuenta en Twitter.Paralelamente a la situación, el constituyente David Paravisini, consideró que se debe incrementar el precio de la gasolina a 0,7 centavos de dólar por litro, para evitar el contrabando del combustible, así lo manifestó en una transmisión de Unión Radio, donde además sostuvo que se está planteando un esquema para "subsidiar a las personas" a través de "una conformación nacional" con el sistema de transporte.Dicho esquema aun no ha sido "ni evaluada ni aprobada"por la comisión económica de ANC, expusó la constituyentista Keyla de la Rosa, en entrevista con VTV.Pdvsa puede perder el CaribePetróleos de Venezuela (Pdvsa) enfrenta la posibilidad de perder sus avances en el Caribe, debido "a la incapacidad de suministrar crudo y combustible a sus socios en el programa PetroCaribe, sumado a la enorme cantidad de facturas impagadas que enfrentan los países con la holding petrolera venezolana", informó la agencia de noticias Bloomberg."Involuntariamente" Pdvsa saldrá del Caribe, dijo Mara Roberts Duque, analista de BMI Research con sede en Nueva York, alegando que, de no poder mantener los activos del Caribe en buenas condiciones, obtendrá importantes implicaciones en la cadena de suministros ya que los activos complementan los de Venezuela , dijo Duque a esta agencia de análisis.La vocera manifestó igualmente que "deshacerse voluntaria o involuntariamente de activos en el Caribe no resolverá sus problemas", agregando que "hay muchas cosas que deben suceder, y una de ellas es que el petróleo necesita llegar a $ 80 para que las cosas comiencen a verse bien para Pdvsa" detalló.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi