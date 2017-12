/ Después de meses de intrigas, intercambios de favores y enroques que duraron hasta la Navidad, finalmente se definió la distribución de los legisladores en sus despachos en el Senado. Sus ubicaciones no son azarosas, sino el fruto de arduas y extensas negociaciones. Y es que las oficinas se heredan según múltiples factores, desde el color político hasta las relaciones personales con actores de peso, pasando por las provincias de origen, la performance electoral, la antigüedad, el tamaño del bloque, si se pertenece al oficialismo o a la oposición. Y la lista sigue.Este año de recambio legislativo, finalmente, ¿quiénes fueron al Palacio o al Anexo?; ¿quién le heredó su oficina a quién?; ¿quiénes comparten pasillo?; ¿quiénes obtuvieron las mejores oficinas?; ¿continuó la tradición de herencia por provincia, o hubo otros arreglos?; ¿cómo llegó Cristina Kirchner a quedarse con el despacho más grande de toda la Cámara?Las negociaciones por los despachos en el Senado empiezan apenas después de las elecciones y este año duraron hasta Navidad. Foto: Archivo La visualización que presenta LA NACION muestra cómo quedaron distribuidos los nuevos senadores y los que venían con mandatos anteriores o fueron reelectos. La mayoría está en el deseado Palacio, aunque algunos fueron destinados a "la Caja", el edificio anexo, que muchos legisladores prefieren evitar.Por estos días, los nuevos senadores se acomodan, junto a sus asesores y personal administrativo, en las oficinas que les fueron asignadas después de las elecciones de octubre. Allí pasarán sus días laborales durante los próximos seis años.Cristina y Costa, destinos cruzados Desde la Secretaría Administrativa, a cargo de la designación oficial de los despachos del Senado después del recambio legislativo, aseguraron que la nueva distribución se resolvió sin inconvenientes. Sin embargo, terminó de confirmarse sobre la hora o, mejor dicho, pasada la hora. Después de la asunción del domingo 10 de diciembre, aún había temas por pulir y recién a fines de la semana pasada estuvo disponible la lista definitiva.Cristina Kirchner obtuvo el despacho que quería en el 3er piso del Palacio, el de mayores proporciones del edificio. Foto: Archivo Algunas veces las negociaciones son más arduas que otras. Este año, la flamante senadora Cristina Kirchner dejó saber a los senadores peronistas y a la administración del Senado que quería el mismo despacho del 3º piso que había ocupado durante su anterior mandato (2005-2007). Ubicado en una esquina del Palacio, con vista a la Plaza Congreso, es el de mayor tamaño del Palacio, con 225 m2. Cristina se lo había heredado a su cuñada, Alicia Kirchner. Quien a su vez se lo dejó a la cuñada de su sobrino Máximo, Virginia García.La fachada del actual despacho de Cristina Kirchner en el 3er piso del Palacio. Foto: Archivo Pero este año surgió un problema cuando el senador Eduardo Costa (Cambiemos-Santa Cruz), reclamó ese despacho. Alegó que le correspondía porque la senadora saliente que lo ocupaba, García, también era santacruceña. Cristina, en cambio, iba a asumir por la provincia de Buenos Aires. Según la tradición, Costa debía ocupar alguno de los despachos que dejaban vacantes los senadores santacruceños. Y Cristina alguno de los bonaerenses.Finalmente, la cuestión se dirimió a favor de la ex presidenta y Costa no pudo hacerse un lugar en el Palacio. Su oficina por los próximos seis años será la número 402 del anexo, un destino que muchos senadores consideran una frustración: la mayoría quiere estar lo más cerca posible del recinto y recibir a sus invitados en el antiguo Palacio.Un triángulo oficialista El caso del también senador por Cambiemos, Esteban Bullrich, fue diferente. El ex ministro de Educación, que protagonizó la pelea central de las elecciones con Cristina Kirchner por la provincia de Buenos Aires, heredó el despacho del peronista Juan Manuel Abal Medina.El ex senador Juan Manuel Abal Medina dejó el traspaso de su despacho a discreción de la Secretaría Administrativa. Foto: Archivo Abal Medina había recibido varios pedidos, tanto de senadores de su bloque como oficialistas, para que les dejara su despacho. Finalmente, pudo saber LA NACION, dejó la decisión sobre la herencia de su despacho en manos de la Secretaría Parlamentaria -un hecho casi inédito: en general se pasan las llaves de manos de un senador a otro-. La administración privilegió traspasarlo según el criterio de la provincia de origen y se lo dejó a Bullrich. La suntuosa oficina está ubicada en la planta baja y es una de las de mayor tamaño del Palacio, con 135 m2.A la izquierda de Bullrich está la ex titular de Acumar, Gladys González, también senadora entrante por la Provincia y por Cambiemos. Su ubicación no fue casual; las autoridades le ofrecieron tres posibilidades y ella eligió la más cercana a sus colegas de bloque.Durante los próximos seis años, Bullrich y González sólo deberán dar unos pasos para dar con la oficina del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Cambiemos- Caba); o con la de Presidencia, donde está la vicepresidenta Gabriela Michetti.Anexo, Palacio Además de Costa, otros cinco de los 24 senadores que asumieron mandatos este año ocuparán oficinas en el anexo y deberán cruzar la avenida Callao para acceder al recinto. Son María Belén Tapia (Cambiemos-Santa Cruz); Claudio Poggi (Cambiemos-San Luis) y los tres senadores por Misiones: Magdalena Solari (FR); Maurice Closs (FR) y Humberto Schiavoni (Cambiemos).Mientras tanto, los seis senadores reelectos (José Mayans, Luis Naidenoff, Silvia Giacoppo, Carlos Menem, Roberto Basualdo y Adolfo Rodríguez Saá) permanecen en sus despachos, todos en el Palacio.Piso a piso Los cambios tuvieron lugar sólo en la planta baja y en el tercer piso, donde se concentra la mayor cantidad de senadores (en el primero se encuentran las oficinas administrativas, el consultorio médico, la peluquería, la administración del comedor, el despacho de los taquígrafos, el comedor y los distintos salones: el Azul, el Rosado, el de Lectura, entre otros).Cristina Kirchner quedó ubicada a un piso de distancia del presidente de su bloque -FPV- Marcelo Fuentes; y de su aliado ocasional, Adolfo Rodríguez Saa (San Luis), ambos en el 4to.Y deberá bajar las escaleras para visitar a Miguel Ángel Pichetto, con quien está enfrentada políticamente hace meses. Además de estar ubicados en bloques distintos tras la ruptura del bloque PJ-FPV, quedaron en distintos pisos, ella en el 3ro, él en el 2º.En esta nota: Senado de la Nación Cristina Kirchner Gabriela Michetti Federico Pinedo Juan Manuel Abal Medina Alicia Kirchner Esteban Bullrich Gladys González LA NACION Política Visualizaciones LNCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi