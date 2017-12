/ Compartir esta noticia SEGUIR PABLO CUPESE Introduzca el texto aquí Foto: Archivo Parecía inminente. Él quería, los dirigentes estaban de acuerdo y a la gran mayoría de los hinchas le parecía una muy buena opción que Diego Forlán regresara a Peñarol.Todo parecía que estaba muy encaminado y eso era lo que más hacía pensar a todos que "Cachavacha" se iba a volver a poner la camiseta aurinegra. Un par de reuniones con dirigentes, llamadas de Leonardo Ramos y de varios jugadores del plantel que buscaban convencerlo para que el "10" pegara la vuelta.Su hermano y representante, Pablo Forlán, escuchó en varias oportunidades las ofertas de Peñarol y desde el club también lo hicieron con algunas contraofertas que llegaban desde el propio jugador.Según se informó a Ovación, cuando se reunieron en la casa del presidente electo, Jorge Barrera, para hablar de la oferta económica, se puso un techo y fue lo que se le ofreció a Forlán. Se intentó compensar sus pretensiones con premios, pero el futbolista entendió que era muy bajo el monto salarial ofrecido.No obstante, según le informó a Ovación el vicepresidente electo de Peñarol, Rodolfo Catino, el mejor jugador de Sudáfrica 2010 "tiene ofertas para comentar el Mundial de Rusia " y por ende prefirió darle prioridad a esta chance.Jugar la Libertadores era lo que más ilusionaba a un Forlán que de todas maneras terminó tomando la decisión de no volver, pese a que era un jugador que Leonardo Ramos quería dentro de su plantel.Está claro que la caída de la llegada de Forlán no será un impedimento para que el entrenador renueve su contrato que finaliza el próximo 31 de diciembre, pero sí era satisfacerlo con el pedido de uno de los jugadores por los que más insistió en este último tiempo y que sin duda estuvo muy cerca de arreglar con el elenco carbonero.Pese a que se confirmó que Forlán no retornará para este semestre, la idea desde filas aurinegras es la de mantener una nueva charla con "Cachavacha" a mitad de año. "En este momento delicado de las finanzas del club no podíamos hacer locuras", añadió Catino.Esta posible reunión, en caso de que Forlán acepte, se coronaría en el marco de que el conjunto aurinegro podría estar disputando las fases eliminatorias de la Copa Libertadores y eso podría servir de aliciente para que el jugador pueda retornar y así pelear, desde una fase más avanzada, por el anhelo de tomarse revancha en lo internacional y levantar el trofeo.La ilusión que había generado en relación a la posible llegada de Forlán se irá diluyendo y ahora se tendrá que poner la mente en el próximo 4 de enero, cuando el plantel mirasol retorne a los entrenamientos.Lo importante es que en filas aurinegras se dé vuelta la página y ya se comience a delinear los próximos pasos de cara a una temporada muy importante y a una etapa que hoy comenzará con un nuevo presidente y un nuevo Consejo Directivo.Hay contratos para renovar, entre ellos el del entrenador, y pensar en posibles altas, porque en la pasada jornada se terminó cayendo uno de esos pases que estaba prácticamente cerrado: Diego Forlán no pega la vuelta.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi