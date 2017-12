/ Una demanda por presuntas violaciones de la privacidad en contra de la comisión de fraude electoral creada por el presidente, Donald Trump , fue rechazada este martes por el tribunal de apelaciones de Estados Unido.La demanda fue realizada por la organización Electronic Privacy Information Center (EPIC), y al no tratarse de un votante fue rechazada.>> Evo Morales: Trump debe entender que no es patrón del mundo"EPIC no ha sufrido daños a nivel de información u organización por el intento del acusado de recopilar datos de los votantes sin una asesoría previa" informó el juez Stephen Williams.Por su parte, el presidente de EPIC, Marc Rotenberg, indicó que la organización presentará una apelación. Trump creó la comisión para crear una base de datos de votantes a nivel nacional, algo ahora en posesión de los estados, tras denunciar que miles de personas votaron de forma ilegal en las presidenciales de 2016, en las que se hizo con la victoria.>> Trump anuncia investigación sobre posible fraude electoral En ContextoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi