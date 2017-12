/ En febrero pasado Rosana Giacosa (45) y su hija de 11 años volvían de un fin de semana en la playa. En el camino, la chica navegaba en internet y encontró un programa para emprendedoras que le pareció fantástico para su madre. Giacosa es dueña desde hace dos años de una papelería en Colón, que compró luego de enviudar. La mujer le aseguró a su hija que miraría los detalles cuando llegara a su casa, pero la pequeña insistió y le mostró el formulario online. Fue así que Giacosa se inscribió en ese momento,fue seleccionada y el 6 de abril –el día de su propio cumpleaños– asistió a la presentación de Emprendemos Juntas, llevado adelante por Coca Cola y Endeavor.Hoy Giacosa asegura que los talleres y mentorías le han brindado herramientas y parámetros para poner orden en el negocio y planificar. Es una de las más de 100 mujer es que en 2017 recibieron sesiones de mentorías grupales dictadas por la consultora MVD Consulting y por mentores de la red de Endeavor. Las principales temáticas y conceptos abordados fueron desarrollo de modelo de negocio en base a la herramienta Business Model Canvas, propuesta de valor, estado de resultados, estrategia de marketing y gestión comercial. También se llevó a cabo un ciclo de mentorías individuales en el que 15 emprendedoras recibieron apoyo para enfrentar sus principales desafíos cotidianos.En paralelo se dictaron cuatro talleres abiertos para potenciar habilidades blandas y el pensamiento innovador.Al concluir el año, el programa apoyó a 620 mujer es emprendedoras de todo el país a través de sus distintos servicios.Rosana Giacoya en Papelería Colón Rosana Giacoya en Papelería ColónLa meta de este piloto era llegar a 500 mujer es emprendedoras impactadas de todo el país, recordó Lucía Krygier, líder de Proyecto por parte de Endeavor. Aclaró que no sólo se involucraron comerciantes de la cadena de valor de Coca Cola (dueñas de kioscos, almacenes, autoservicios,panaderías), sino también emprendedoras de otros rubros y mujer es vinculadas con organizaciones sociales.Por su parte la gerenta de Gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Coca cola, Verónica Gené, señaló que este tipo de programas se llevan adelante en alrededor de 100 países: "Empoderar a las mujer es tiene un efecto multiplicador muy grande".Networking y mentoresEn un encuentro con Café y Negocios, Giacosa y otras tres comerciantes explicaron su proceso dentro del programa. Uno de los principales aspectos positivos en el que coincidieron fue en la posibilidad de conocer y escuchar a otras mujer es, e intercambiar puntos de vista. Este era un punto que se buscó especialmente desde la organización, explicó Krygier, al brindar momentos adecuados para el networking.Pero, principalmente el aporte fue el de dedicar un tiempo a reflexionar sobre su negocio con el apoyo de reconocidos mentores y poder llegar a implementar lo aconsejado. Así lo reconoció Giacosa, quien empezó al programa buscando ayuda para hacer crecer a Papelería Colón, un comercio en el que también ofrece bebidas y snacks. Dice tener presente las palabras del director de MVD Consulting, Mario Tucci, acerca de estudiar a la competencia, que le sirvió mucho la realización de una encuesta a los clientes y que implementó con buenos resultados la estrategia de las ventas cruzadas.Tanya Kaypertzchik (40) tiene 38 personas a cargo en la confitería y autoservice Nuevo Porvenir en Paso Molino. Su obsesión era el servicio, y que los clientes se fueran satisfechos. Pero a partir de una mentoría individual con la gerenta de Marketing de Zonamerica, Mercedes Steneri, se dio cuenta que su desafío principal era mejorar la relación con los empleados. Consideró el intercambio con Steneri como muy motivador: "Te vas para la panadería con unas ganas. Traté de aplicar todo lo que me enseñó. Desde cómo atender el teléfono".En tanto, Claudia Moreira (36) estudió administración de empresas y hace cuatro años vio la oportunidad de instalar un autoservice en Santa Catalina. "Me arriesgué con un cheque que me prestaron, un auto que vendí y 15 cuotas a pagar. Vi mucha oportunidad, por la cantidad de población y que no estaba satisfecha". De las mentorías destacó la posibilidad de analizar las cuentas en forma detallada y detectar gastos que deberían bajarse. Además cambió su visión respecto al marketing : "Tenía pensado buscar clientes nuevos, y lo que nos dicen es cuidar más al que ya tenés. Andrea Álvarez (43), dueña de la panadería Asencio en Bella Vista, tuvo la oportunidad de tener como mentor al director de Granja Pocha, Edgardo Villanueva. A Álvarez el programa le llegó en un momento en que se sentía desganada respecto al negocio. Además de conocimientos en materia financiera y a "leer los números", la mentoría la ayudó a ver las herramientas propias con las que cuenta para trazar el camino y tomar decisiones. Además la ayudó a visualizar el rol que tiene que ocupar en el negocio: "De repente me ponía a cocinar, y no es lo que tengo que hacer".