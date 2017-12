/ L?incremento del carrello della spesa, a novembre, è stato del 148,2 per cento.CARACAS" In numeri rotondi, 14 milioni di bolívares. Ad essere precisi, 13 milioni 883mila 365,39. Tanto è costato a una famiglia di 5 persone riempire il carrello della spesa a novembreStando al"Centro de Documentación y Análisis Social? della"Federación Venezolana de Maestros?, l?incremento del carrello della spesa, a novembre, è stato del 148,2 per cento. Infatti, ad ottobre il costo della spesa mensile era di 8 milioni 300mila bolìvares.Oggi ad una famiglia di 5 persone sono necessari 462mila 778,84 bolivares al giorno per riempire il carrello. Ovvero, ben due salari minimi al mese.Aumentati tutti i prodotti Stando al Cendas l?incremento esponenziale del carrello della spesa è conseguenza dell?aumento di un po? tutti i generi alimentari, dei prodotti per l?igiene e dei servizi pubblici.La tariffa del trasporto pubblico urbano, ad esempio, è passata da 280 a 700 bolìvares. I prodotti per l?igiene hanno subito un incremento del 125,8 per cento mentre il costo degli alimenti è passato da 3milioni 918mila 341,25 bolìvares a 7 milioni 190mila 158,83. Un incremento, quindi, di 3 milioni 271mila817.73, pari all?83,5 per cento. Le medicine, e tutti i prodotti per la salute, hanno subito un incremento dell?80 per cento.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi