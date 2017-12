/ Aviones de All Nippon Airways en el aeropuerto de Haneda en Tokyo, Japón (Getty Images) Un avión que volaba de Los Ángeles a Tokio dio la vuelta el martes porque había una persona no autorizada a bordo .El vuelo 175 de All Nippon Airways salió del aeropuerto internacional de Los Ángeles en torno a las 11:30 de la mañana, pero nunca llegó al aeropuerto de Narita en Tokio , según KABC-TV .La modelo Chrissy Teigen , que estaba en el avión, tuiteó que el vuelo había dado la vuelta cuando llevaban cuatro de las 11 horas del viaje.a flying first for me: 4 hours into an 11 hour flight and we are turning around because we have a passenger who isn’t supposed to be on this plane. Why…why do we all gotta go back, I do not know— christine teigen (@chrissyteigen) December 27, 2017A los pasajeros se les dijo que alguien había embarcado en el vuelo de ANA con un pasaje de United Airlines , comentó Teigen.A bordo estaba también el cantante John Legend , novio de Teigen, según mostró un pasajero en Twitter.My first tweet can’t be more epic than this: just survived an 8-hour LAX-LAX flight with @chrissyteigen and @johnlegend on #ANA #NH175 pic.twitter.com/yY0vIqfcja— Raffy (@Raffywu) December 27, 2017El avión aterrizó de vuelta en LAX en torno a las 19:30 tras ocho horas en el aire.La policía tomó declaración a los pasajeros que estaban sentadas cerca de la persona , indicó Teigen.La policía del aeropuerto dijo a KABC-TV que se había producido una "confusión" ya resuelta, y que el vuelo se había reprogramado para el miércoles.(Con información de AP )Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi