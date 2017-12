/ Lo de Manu Ginóbili , a esta altura, parece que es eterno. A los 40 años, el crack de los San Antonio Spurs tuvo una gran noche: consiguió 11 puntos para la victoria de su equipo frente a los Nets de Brooklyn en la NBA.En el primer encuentro en el que San Antonio tuvo a todos sus jugadores titulares en buen estado físico, el equipo del bahiense derrotó por 109 a 97 a los Nets de Brooklyn.Más sobre Manu Ginobili Manu Ginóbili sigue haciendo historia en la NBA: jugada decisiva y triunfo de los Spurs LNB: San Lorenzo incorporó a DeJuan Blair, excompañero de Manu Ginóbili en los Spurs NBA: Manu Ginóbili hizo 13 puntos en el triunfo de los Spurs ante los Dallas Mavericks Los que más anotaron fueron Kawhi Leonard, 21 puntos, y LaMarcus Aldridge, con 20. Manu no solo metió 11 puntos sino que consiguió tres asistencias y dos rebotes. La volcada de Manu luego del rebote captado en este tuit oficial de los Spurs demuestran que el crack argentino es inoxidable.MANU DUNK!!( Maun Ginobili #NBAVOTE ) pic.twitter.com/ADyDQzsbxj— San Antonio Spurs (@spurs) 27 de diciembre de 2017 Con la victoria, el conjunto está tercero en la Conferencia Oeste, con un récord de 24-1, a pesar de no haber contado con algunas de sus figuras durante 30 partidos. El partido no fue del todo bueno para los Spurs al principio, aunque luego del segundo cuarto fueron encontrando el ritmo necesario.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi