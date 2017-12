/ Compartir esta noticia SEGUIR Introduzca el texto aquí "El verano es de los solteros" de Mano Arriba Con la temporada ya empezada y el fin de año al alcance de la mano, dos bandas de cumbia pop estrenaron canciones y se aseguran que este verano sonarán (y mucho) en las radios y boliches.Por un lado está Mano Arriba, que tiene alguno de los principales éxitos del género con "La noche no es para dormir" y "Llamame más temprano", estrenó "El verano es de los solteros", con una letra que hasta se ríe de los propios integrantes del grupo, diciendo que "podés tocar cumbia y ser rockero", que es la realidad de varios de sus músicos.Lo llamativo de este estreno es el video, que registra un momento de grabación con una estética bien vintage (eso aún cuando la letra está llena de referencias actuales), y se cierra con los 10 segundos iniciales del clásico pop "Take On Me" de a-ha.Por su parte, la joven banda Kitana, una de las últimas en sumarse a la movida de la cumbia pop, se alió con Mawi para lanzar "Solamente bailar". El tema combina la impronta de ambas bandas y las voces de los cuatro cantantes, y viene acompañado de un videoclip que como varios del género, tiene que ver con una fiesta en la piscina."Solamente bailar" de Kitana y MawiCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi