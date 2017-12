/ Los simulacros ya se realizaron en 25 pequeños municipios, pero esta es la primera vez que se realizan en una ciudad grande como Tokio (Reuters) Japón realizará por primera vez en enero un s imulacro de evacuació n en Tokio ante un eventual ataque con misiles, en respuesta a los repetidos lanzamientos de proyectiles de parte de Corea del Norte este año, algunos de los cuales sobrevolaron su territorio.Cerca de 250 personas participarán el próximo 22 de enero en el simulacro , en el que practicarán cómo evacuar espacios al aire libre y cerrados después de que el sistema nipón centralizado vía satélite "J-Alert" alerte con sirenas y altavoces sobre el lanzamiento , según informó este miércoles la cadena estatal japonesa NHK .La simulación tendrá lugar cerca de la estación y el parque de atracciones del estadio Tokio Dome y se enmarcará en la hipotética situación en la que un misil balístico se dirija al territorio nipón , un temor creciente en Japón desde que dos misiles norcoreanos sobrevolaran la isla de Hokkaido, en el norte, en agosto y septiembre.Una batería antimisiles instalada en el sur del archipiélago como defensa ante Corea del Norte (Reuters) El Gobierno japonés ya ha realizado simulacros en 25 municipios del país desde marzo con el objetivo de garantizar rapidez a la hora de informar a la población y facilitar una evacuación veloz y segura ante los continuos ensayos balísticos de Corea del Norte, que sólo en lo que va de 2017 ha lanzado con éxito una veintena de misiles.El primero simulacro de este tipo tuvo lugar en la localidad de Oga, en el noreste, el 17 de marzo, después de que ese mes cayera un proyectil a 200 kilómetros de la costa de la prefectura de Akita.A finales de noviembre también se realizó una evacuación en una escuela de Fukuoka, al sur.El dictador norcoreano Kim Jong-un inspecciona el desarrollo de armas nucleares (Reuters) Hasta el momento, no se había realizado ninguna simulación en áreas con mucha densidad de población como Tokio , porque requieren preparativos como importantes restricciones de tráfico.Alerta por mensaje de textoEn agosto, durante uno de los dos lanzamientos de Corea del Norte en los cuales un misil sobrevoló el territorio del archipiélago, los japoneses recibieron un aterrador mensaje en sus celulares: "Un misil ha sido lanzado desde Corea del Norte. Por favor evacuen a un sótano o un edificio sólido ".El texto fue enviado a las 6:02 AM, hora local, apenas cuatro minutos después del lanzamiento del proyectil y a través del sistema J-Alerts, que los japoneses conocen bien por su utilización en alertas por terre motos y otros desastres naturales que afectan la región. Fue también repetido en la pantalla de NHK , sobre un fondo negro.Alarm from JP Gov. "A missile was fired from North Korea. Please evacuate to a sturdy building or basement." #northkorea #Japan pic.twitter.com/38NNCteqY2— Chiho komoriya (@Chihokomoriya) August 28, 2017Y los altavoces en la estación central de Tokio alertaron: "Ahora mismo un misiles norcoreano está volando sobre Japón. Es muy peligroso. Por favor busquen cobijo dentro de un tren o en la sala de espera" .El misil sobrevoló sin provocar daños y cayó en el mar, pero el improvisado anuncio sirvió para demostrar a las autoridades que no existía una preparación ante un eventual ataque . Muchas personas no escucharon el alerta, otras reaccionaron con humor y quienes sí se lo tomaron en serio reportaron luego la desesperación de no saber cómo ni a dónde evacuar, según reportó en su momento The Guardian.(Con información de EFE)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi