/ El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, expuso ayer ante senadores; también asistió Nicolás Dujovne (Hacienda). Foto: Prensa Senado El Gobierno quedó a un paso de coronar el año legislativo con la sanción del paquete de reformas fiscales que firmó con 23 provincias y distritos. Tras alcanzar ayer dictamen de comisión al presupuesto 2018 y a la prórroga del impuesto al cheque, con el aporte clave del Bloque Justicialista, los proyectos serán debatidos hoy, a partir de las 11, en el recinto del Senado.A esas iniciativas se sumará el proyecto de reforma tributaria, que obtuvo dictamen la semana pasada. Los proyectos serán tratados sobre tablas y todo indica que el oficialismo tendrá los votos suficientes para convertirlos en ley en la sesión que cerrará un agitado período de sesiones extraordinarias convocadas para diciembre.Los dictámenes fueron firmados con la presencia de los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne , y de Transporte, Guillermo Dietrich , quienes defendieron los lineamientos del presupuesto 2018 ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda.El jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto (Río Negro), anticipó el apoyo de su bancada al presupuesto, que justificó en el compromiso asumido por los gobernadores peronistas y en la necesidad de darle al Gobierno un instrumento que genere "cierta dosis de confiabilidad"; pero también trazó un duro diagnóstico sobre el rumbo económico de la administración macrista.En ese sentido, Pichetto cuestionó la "política de tasas altísimas" que sostiene el Banco Central para mantener un dólar al que calificó de "barato", y se quejó por el aumento del déficit comercial. "Va a alcanzar los 10 mil millones de dólares" al cierre del presente ejercicio fiscal, advirtió.A pesar del apoyo que brindó a las iniciativas, la de Pichetto fue la voz más crítica que se escuchó ayer en el Senado. El kirchnerismo volvió a darle la espalda al debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Cristina Kirchner , como la semana pasada, no estuvo presente en la reunión.El ministro Dujovne defendió el paquete de iniciativas en la política del Gobierno de "reducción del déficit fiscal para tener cuentas públicas sostenibles.El funcionario defendió las metas trimestrales contempladas en el presupuesto, la ley de responsabilidad fiscal, el consenso fiscal, la reforma tributaria y las adecuaciones al régimen previsional como parte de un entramado que "juega un rol clave en la reducción del déficit fiscal"."Si no lo bajamos, nos exponemos a una crisis macroeconómica, y si pasa eso no podremos resolver las deudas de infraestructura y sociales heredadas" de las gestiones kirchneristas, sentenció Dujovne.El ministro de Hacienda negó que el paquete legislativo implique un ajuste, como sostiene una parte de la oposición. En ese sentido, el funcionario destacó que el gasto social alcanzará el año próximo "el 76% del gasto primario" y prometió que el nivel de endeudamiento se estabilizará "en torno al 37% del PBI". Y añadió: "Es un presupuesto federal porque crecen la participación de los recursos asignados automáticos a las provincias y crecen los recursos asignados por el Plan Belgrano".En el debate también se escucharon reproches por el trámite legislativo que el oficialismo le imprimió a los proyectos, que ingresaron la semana pasada y hoy ya serían sancionados.Pichetto fue uno de los que salió al cruce de las quejas del kirchnerismo. "Hay tradición de que lo que se vota en Diputados se ratifica en el Senado, desde el 83 a la fecha; lo digo para los que dicen que este es un mero debate formal y exprés", aseguró, antes de destacar que muchas de las sugerencias de su bancada fueron incorporadas, en particular en la reforma tributaria, durante el debate de los proyectos en Diputados.Sin embargo, el peronista Juan Carlos Romero (Interbloque Federal-Salta) aseguró que su sector no tuvo oportunidad de realizar aportes al debate en la Cámara baja.El cordobés Carlos Caserio, que integra el bloque que preside Pichetto, también manifestó su malestar por la situación. "Esta es la última vez que voto un presupuesto a libro cerrado", señaló luego de reconocer que el oficialismo necesita sí o sí del apoyo del peronismo para aprobar las iniciativas.