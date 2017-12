/ EL ENVIADO Fernando Elo, fundador del Salón Berlín y pionero del revival de las barberías en Argentina, en busca de nuevos looks.. Austin, en Texas, es la la ciudad natal de Steve Ray Vaughan y es la sede de Word Beard and Moustache Championship, que se realizó hace algunas semanas, auspiciado por Remington. Durante tres jornadas, hombres llegados de todo el mundo mostraron sus looks extravagantes. Barbas largas, bigotes filosos en una convención donde la máquina y la crema de afeitar son elementos a evitar.GRANJEROS NORUEGOS Con vestimentas típicas, diseño nórdico aplicado al "cabello" facial.. VIENTO NORTE Keegan Ferrari, bajista de Four Stroke Baron, y su amigo posan con la barba levemente inclinada.. UN CAPO Patrick Fette (izquierda), campeón Mundial de Bigote Inglés. Vive en Louisville.. EN BANDA El señor de galera y pelos colorados se llama Scot Metts llegó desde Orlando. Es Campeón Mundial de Barba y Estilo de Bigote y acá posa contento con varios amigos.. Foto: Brando GASTRONÓMICO Robert llegó desde Florida manejando su foodtruck.. Foto: Brando DESDE SUIZA Kari Kross, Albert Schmid y Jord Biland, representantes de la "Schnautz und Bardtfreunde".. Foto: Brando EL GRAN ANIMADOR Richard, desde Virginia, se alzó como uno de los personajes más divertidos del evento.. Foto: Brando ESAS CURVAS En un híbrido entre barba y bigote, estos dos parroquianos ven la vida pasar sin estresarse demasiado.. Foto: Brando LARGO NATURAL Lance Wooton, embajador para la marca de accesorios Mean Beard.. Foto: Brando En esta nota: Moda LA NACION Revista Brando Revista BrandoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi