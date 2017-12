/ En el día de su cumpleaños 68, ex ministro de Planificación Federal de las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner y preso en una cárcel federal, denunció en su cuenta de twitter que el Gobierno le impidió comer torta con sus amigos .Hoy, en mi cumpleaños 68, sólo pudieron visitarme algunos de mis familiares y no pudo ingresar ningún amigo (seguramente por directivas de Patricia Bullrich, fiel intérprete de la línea editorial de Clarín) para compartir la torta que trajo mi esposa.— Julio De Vido (@JulioDeVido) 26 de diciembre de 2017 En una serie de mensajes en la cuenta que maneja su esposa, Alesandra Minnicelli en la red social, el diputado sin fueros dijo también que el 24 de diciembre comió "asado frío" como el resto de los presos.Desmiento haber recibido trato especial alguno para las fiestas, como falsamente busca instalar Clarín. El 24 a la noche nos dieron un asado frío, al igual que al resto de los 2.000 reclusos del penal de Marcos Paz.— Julio De Vido (@JulioDeVido) 26 de diciembre de 2017 De Vido dedicó sus tuits a desmentir que recibe un trato diferencial en su lugar de detención y cargó, como hace desde hacía cuando era funcionario, contra el diario Clarín . "Con las mentiras habituales y el escarnio hacia mí, Clarín solo busca generar odio en el resto de los reclusos, dando falsamente a entender que recibo un 'trato especial'. El personal del Servicio Penitenciario Federal nos trata a todos por igual", sostuvo el reo.Ficha de detención de Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal.De Vido está preso desde el 25 de octubre por orden del juez Federal Luis Rodríguez, como parte de una causa en la que se investiga la malversación de fondos por $ 26.000 millones vinculados a la reconversión de la mina de carbón de Río Turbio.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi