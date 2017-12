/ Es una cuestión de actitud. La oración podrá traer a la mente el estribillo de una reconocida canción, pero también resume lo que la mayoría de las mejores empresas para trabajar en Uruguay (según el último ranking de Great Place to Work ) consideran que hace la diferencia a la hora de decidir si una persona formará parte o no de su plantilla. En el ingreso a alguna de estas empresas, los estudios universitarios continúan siendo una herramienta que ayuda a acercarse, pero las habilidades blandas ( soft skills ), se convierten cada vez más en el factor principal.El entorno en constante cambio lleva a que las compañías opten por aquellos perfiles capaces de adaptarse rápidamente y con ganas evidentes de aprender. Resultan claves el entusiasmo, la curiosidad, la capacidad de trabajar en equipo y ese brillo en los ojos que saben leer quienes se enfrentan a candidatos constantemente. Varias de las empresas del ranking contaron a Café & Negocios qué priorizan a la hora de contratar a un trabajador.EntrevistaMercado Libre Entre las 820 personas que trabajan en la empresa en Uruguay, predomina la diversidad de perfiles. Sin embargo, para elegir entre candidatos existen denominadores comunes.La gerenta de Recursos Humanos, Soledad Delfante, dijo que no se hace énfasis en la carrera que se esté estudiando, sino en otras competencias blandas como la flexibilidad para adaptarse a los cambios o trabajar en un equipo. Agregó que es fundamental "que sean curiosos, emprendedores y que aprendan de sus errores".Para detectar estos perfiles, la empresa realiza una evaluación grupal en la que se observa cómo el candidato resuelve casos en equipo y cómo se relaciona. Si pasa a una entrevista individual, se presta mayor atención a su actitud. "Esa es su carta de presentación", dijo Delfante. Para la empresa es importante evaluar sus habilidades analíticas y de resolución de problemas, ya que en el día a día sus empleados manejan procesos complejos.Diageo En la empresa que comercializa marcas de bebidas alcohólicas premium como Johnnie Walker, Smirnoff y Bailey's, los seleccionadores de personal pueden verse más impresionados por el "brillo en los ojos" de un candidato que por su título y si este encaja o no con el cargo en cuestión."La persona puede venir de un rubro diferente. Buscamos al que tiene el espíritu y las ganas de entender realmente lo que esperan los consumidores de nuestra marca", dijo la gerenta de Recursos Humanos de Diageo, Lorena Leonardi.DiageoEntre otras características, mencionó que es importante que sea curioso, es decir, atento a las tendencias y a cómo cambia el mercado de consumo, "con capacidad de preguntarse, de romper el statu quo". Se prioriza la capacidad de valorar la diversidad en todo sentido y de sentirse "dueños del negocio" desde el lugar que ocupen.La carrera universitaria, dijo, importa pero poco. Ejemplo de ello es una abogada que trabaja en su área de ventas (sin formación comercial) o contadores en área de marketing . "No nos importa tanto qué eligió para estudiar, sino cómo armó su carrera y qué lo motiva para trabajar en la mejor versión de sí mismo", añadió.McDonald's La principal característica que busca McDonald's en sus candidatos es el deseo de desarrollo profesional y personal. La empresa ofrece a sus trabajadores una primera experiencia laboral, por lo que también tiene como requisito el ser estudiante. Es por eso que también brinda flexibilidad horaria.Mcdonald'sEntre las competencias que se esperan están las habilidades de comunicación y relacionamiento interpersonal, trabajo en equipo y capacidad de aprendizaje y orientación al cliente, según dijo su jefa de RRHH, María José Artagaveytia.Edenred En la compañía dedicada a brindar soluciones corporativas para beneficios de los trabajadores, se buscan principalmente buenas personas, según su gerente de RRHH, Pablo Yaffé. "Fallar en esto tiene consecuencias poco gratas, ya que afecta el clima laboral, la colaboración, el trabajo en equipo, y es muy difícil cambiar, a diferencia de temas aptitudinales que pueden desarrollarse con planes de capacitación y apoyo de jefes o pares", consideró Yaffé.Por otra parte, buscan candidatos con una marcada orientación al cliente, calidez y buena adaptación al cambio, además de tomar en cuenta competencias específicas para cada cargo.Zonamerica ZonamericaSer auténticos, líderes positivos, optimistas, empáticos y responsables de sus decisiones son algunas de las habilidades que Zonamerica considera prioritarias, dijo su jefa de RRHH, Noela Gissi. Se considera importante que los postulantes estén alineados con los valores de Zonamerica : responsabilidad, excelencia e innovación."Es necesario que siempre tengan ganas de seguir aprendiendo y capacitándose para el crecimiento personal y de la empresa", indicó Gissi. Es de descarte inmediato una persona que muestre alguna señal de resistencia al cambio y a la innovación.Renier A raíz de la disrupción digital y los avances tecnológicos, la empresa de comunicación y relaciones públicas presidida por Mariana Píriz se vio obligada a replantear los perfiles para ocupar cada cargo. "Muchos conocimientos que tenemos que aplicar hoy en nuestras tareas diarias no están contemplados en las carreras universitarias. Los cambios son muchos, en corto período de tiempo y seguro lo que aprendemos hoy, en seis meses ya cambia. Ese nuevo conocimiento se lo proporcionamos nosotros", dijo Píriz.TeamEs por esto que sus equipos están compuestos, cada vez más, por un mix de disciplinas. Antes contrataban comunicadores; hoy además ingenieros, economistas, analistas de datos, estadistas, entre otros. "El denominador común en todas nuestras búsquedas es la capacidad de las personas de adaptarse a los cambios y la actitud. La actitud es lo que termina definiendo en nuestros procesos de selección", señaló.Atento La directora de RRHH de Atento para Argentina y Uruguay, Florencia Godoy, dijo que lo que marca la diferencia en una empresa que se preocupa por el clima laboral, son las habilidades blandas. "Esto es porque estamos convencidos de que todo lo relacionado con los conocimientos técnicos se puede aprender y desarrollar, pero no así cuestiones de relacionamiento interpersonal, capacidad de trabajo en equipo y habilidades de liderazgo", subrayó.Seguros SURA En esta empresa se contemplan tanto las habilidades técnicas requeridas para el puesto como las habilidades blandas. Las competencias que tienen que estar presentes en cada uno de sus empleados son la equidad, responsabilidad, respeto y transparencia, además de otras competencias como el trabajo en equipo, orientación al logro y prospectiva.En tanto, las habilidades requeridas para cada posición pueden estar dadas por la capacidad analítica, habilidades comerciales y conocimientos técnicos.RCI Las mejores se preocupan por inspirar a empleadosPerfil comercial y con un fuerte foco en el servicio al cliente es lo que busca la empresa de propiedad vacacional y bienes raíces orientados al turismo RCI . Entre las competencias transversales a todos los procesos de la compañía, se encuentran el conocimiento del negocio, valorar la diversidad, capacidad de generar confianza, comunicación, innovación, ser receptivo ante las necesidades y respeto en todas las instancias."Es importante contar con personas entusiastas, que sumen no sólo conocimientos sólidos sino también una gran convicción de crecer y desarrollarse", apuntó Valeria Andrich, quien es analista de aprendizaje y desarrollo.El cargo más requerido es el de Guía Vacacional, que es el encargado de entrar en contacto con los socios para ofrecerles opciones vacacionales variadas. Otros perfiles requeridos por la empresa tiene que ver con estudios en contabilidad, economía, estadística, marketing y recursos humanos.Lacnic Para trabajar en Lacnic , empresa responsable de la asignación y administración de los recursos de numeración de Internet, un candidato debe ser entusiasta, con una natural tendencia al trabajo en equipo, inclinación por la innovación y mirada de servicio, dijo la gerenta de Desarrollo de Personas, Virginia Fasano.Oficina trabajo empleo reuniónLa falta de flexibilidad y una mirada negativa de la vida y las relaciones humanas, así como la intolerancia a los cambios y nuevos aprendizaje o falta de interés por otras culturas, son aspectos que excluyen a los postulantes.República Afap "Estamos convencidos de que buenas personas que se identifiquen con los valores de nuestra organización, son capaces de cumplir cualquier objetivo", dijo el coordinador de Gestión de Personas de República Afap , Gabriel Mazza. El perfil que se busca está más que nada orientado a universitarios o egresados de diversas carreras, pero se prioriza el factor humano. Mazza, al igual que varios responsables de RRHH, opina que las habilidades y conocimientos pueden trabajarse en planes de capacitación . "Le damos un valor fundamental a la actitud", sostuvo.Fucac Para Fucac , lo más importante es el interés del candidato y sus ganas de aprender. Desde el punto de vista técnico, las capacidades y habilidades prioritarias varían según cada cargo. Generalmente se contratan jóvenes, muchos de quienes tienen allí su primera experiencia laboral."La buena disposición al aprendizaje, motivación y gusto por el trabajo son características principales. Lo que necesitan saber para desempeñar sus tareas, se lo enseñamos nosotros", dijo la gerenta comercial, Mariangel Bentancor.Clima laboral PexelsTecho Lo que más interesa a Techo de sus postulantes es que los movilice la causa -que los más necesitados cuenten con una vivienda- y que tengan ganas de trabajar. "Es imprescindible que sean personas con espíritu voluntario, comprometidas con la realidad que viven las familias en los asentamientos, sensibles y empáticas", dijo la directora de Gestión de Equipos, Agustina Burgueño.