/ Hubo quienes le sacaron el máximo provecho al clima frío que reinó ayer en la ciudad, pues varias familias capitalinas subieron hasta la parroquia El Junquito a pasar un rato diferente. Este hermoso poblado está ubicado al extremo noroeste del municipio Libertador, y es polo de atracción turística debido a su clima, los paseos a caballo y a su gastronomía.Luego de recorrer 31 kilómetros desde Caracas hasta al hermoso poblado, y estar a 1750 metros sobre el nivel del mar, un letrero anuncia la llegada a este conocido lugar que, además, conecta con el estado Vargas y con la Colonia Tovar.Antes de llegar a la zona turística donde se pueden realizar paseos a caballo, disfrutar de parques y degustar comidas típicas, los turistas hicieron ayer una primera parada en El Mirador, que se encuentra en el kilómetro 16. Desde allí contemplaron una panorámica de las grandes montañas que envuelven el valle caraqueño y los sembradíos de la zona. También aprovecharon para respirar aire puro en familia.De igual manera, otro grupo de turistas -en menor cantidad- decidió rodar un poco más hasta llegar al kilómetro 23, donde está ubicado el parque Metropolitano El Junquito, uno de los lugares de esparcimiento preferidos por los habitantes del Distrito Capital y Vargas.Cafetines, pista para montar caballos, mini cancha de bolas criollas y áreas verdes en donde algunos pequeños aprovecharon para jugar con balones, mientras que los adultos conversaban y daban un paseo por el área, fueron parte de los atractivos.Provistos de una buena indumentaria para soportar el frío, los visitantes recorrieron el pueblo de El Junquito tomando un humeante chocolate, que los ayudaba a mantener la temperatura corporal a lo largo del paseo.Decenas de personas también recorrieron los pasillos de la zona comercial, en la cual abundaba el aroma de carne de cochino frito.En esta parte, los vendedores ofrecen una y otra vez, y en todos los pasillos, trozos de morcilla, chorizo, chicharronada, entre otros, para tentar a los visitantes a probar la gastronomía."Si no les gusta, yo les prometo que no lo pagan. Los invito a que prueben estas ricas carnes", es solo una de las frases que repetían los comerciantes, mientras que en un tenedor sostenían pequeñas muestras de la típica comida de la zona.Acompañados por la neblina, los ciudadanos también tenían otra opción para acariciar el paladar: los golfeados que son famosos por tener alrededor de 50 años siendo expedidos en la zona.Igualmente, era ofertadas cachapas con queso, fresas con crema, dulces y galletas, que robaban golosas miradas a los pequeños que también se detenían a ver las muñecas de trapo y otros juguetes exhibidos en las aceras.Se alejan los caballosPara alejarse del caos citadino y entrar en contacto con la naturaleza, estaban los famosos paseos a caballo, preferidos por pequeños, jóvenes y adultos. Sin embargo, esta atracción dejó de ser una opción por su elevado costo."Ya no podemos montar a nuestros niños; eso ahora es un lujo porque está muy caro. Es preferible traerles una bicicleta, pelotas y otros juguetes para que ellos se diviertan de otra forma", expresó Carlos Hidalgo, visitante.Cerca de los incontables puestos de comida, carritos de fresas con crema y locales de ropa y juguetes, también están las pistas de karting, al igual que los populares puestos de artesanía y frutas frescas como melocotones, duraznos y fresas.De esta forma, algunos citadinos se recrearon este martes 26 bajo un frío clima, en una de las 22 parroquias que conforman la geografía de la ciudad capital, sin tener que ir muy lejos.Arantza Arana / Ciudad CCS Fotos Jesús VargasCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi