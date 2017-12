/ "Por favor, pedía el pibito, ¿no?" , se escucha que se pregunta el conductor, como dándole sentido a una imagen que no entiende. Ese pibito es Agustín, quien fue testigo directo del crimen de su papá , Cristian Bejarano (34). El video muestra cómo pedía ayuda, solito, en la autopista Ricchieri.En la secuencia de 38 segundos, se ve un Peugeot 308 blanco atravesado en la autopista y a un nene que abre la puerta trasera, se agarra la cabeza, suplica a los conductores que pasaban por allí. También se observa que hay gente que corre hacia el nene, que tampoco puede creer lo que sucede adentro de ese coche atravesado en la ruta y que lleva en un trailer un cuatriciclo azul.Cargando video… El video, que circuló por Facebook en las últimas horas, fue filmado por el acompañante de un conductor que circulaba el sábado por el kilómetro 21 de la autopista Ricchieri, en la localidad bonaerense de Ezeiza.La imagen fue tomada segundos después de que Agustín, de 13 años, fuera testigo directo de cómo asesinaban a su papá. Momentos antes, ambos habían pasado un momento de felicidad: volvían de cumplir un sueño y probar el cuatriciclo Yamaha que el hombre le había regalado a su hijo para Navidad.La familia Bejarano pide testigos: Alicia, su mujer , Roxana, su hermana, y los padres, con la foto de la víctima. (Rolando Andrade)Tras dar algunas vueltas, Bejarano cargó el cuatriciclo en el trailer que llevaba enganchado a su Peugeot 308. Fue entonces que aparecieron al menos dos la drones en un Volkswagen Bora y los hicieron bajar. Padre e hijo obedecieron y uno de los delincuentes se subió al coche. Arrancaron como para escapar."Ya se estaban yendo, pero al ver a su hijo desesperado gritar por su cuatriciclo, él los corrió ", explicó Roxana, la hermana de Bejarano que también era papá de un bebé de dos meses que se llama Román.Así pedía ayuda el chico que vio cómo mataban a su papá en la autopista Ricchieri durante un robo. (Captura)Bejarano se metió en su coche. "Agarró del cuello al delincuente que manejaba. Ahí se acercó un tercer ladrón que no sabemos de dónde salió y le disparó", relató la mujer . Todo ocurrió delante de Agustín. "Mi sobrino me dijo: 'Yo vi cómo le dispararon a papá, lo fulminaron' ". Le dieron tres tiros y huyeron sin robar.Agustín quedó solo en la autopista Ricchieri. Y, desesperado, corrió al coche y abrió la puerta de atrás. Ese fue el momento que se filmó en el video que circula por las redes y donde se lo ve pedir ayuda a los coches que circulaban por el lugar.Cristian Bejarano y su hijo, fanas de Boca.La familia de Bejarano apuesta a la aparición de testigos. "Es una zona muy transitada, en especial un sábado a la tarde. Si alguien puede aportar algo, le pido que piense en esta familia , en un nene que no entiende nada y todavía está en shock", pidió Alicia, la actual pareja de la víctima y mamá de su hijo menor.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi