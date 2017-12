/ No hay que perder el tiempo. La solución simple que todo el mundo está buscando no existe. ¿Quiere que su negocio prospere como el de Amazon? ¿Quieres emular a Steve Jobs o Mark Zuckerberg? ¿Hay que seguir la hoja de ruta de Nike o Warby Parker para construir la próxima marca que importa? Lo siento: no funciona de esa manera. Lo que les sucedió a otros puede no funcionar para uno.Las estrategias únicas que sirvan para todos no son efectivas en la era actual del flujo (y tal vez nunca lo fueron). Se ha convertido en una práctica común referirse a startups de miles de millones de dólares como "unicornios", pero no hay más negocios únicos que Amazon: conducción dura, centrada en el cliente, pero ampliamente dirigida, desde libros y abarrotes hasta entretenimiento, electrónica de consumo y servicios web.Los especialistas explican que competir con Amazon hoy -tratar de vencerlo en su propio juego- es en gran medida un mandado tonto. En cambio, lo que define cada vez más el éxito de la venta minorista y señala el camino hacia las empresas del mañana es un modelo a medida, diseñado para cumplir con una necesidad, proposición o esencia de marca enfocada.A medida Eso no significa que los comercios minoristas y el resto de las empresas no puedan aprender del ejemplo de Amazon. Pero el verdadero truco es aplicar esas lecciones de maneras únicas y personalizadas.Los ejecutivos, empresarios y deportistas que integran esta lista de "personas más productivas del mundo" iluminan este concepto. No todos nosotros podemos prosperar con unas pocas horas de sueño por noche, como lo hace Dona Sarkar, la jefa de Windows Insider de Microsoft . Pero todos podríamos, en ocasiones, hacer uso de su concepto de "carreras de trabajo".Del mismo modo, podemos aplicar los principios de "preparación excesiva" que la tenista Venus Williams atribuye a gran parte de su éxito en las canchas. Puede que no elijamos meditar como lo hace la directora de operaciones de WeWork, Jen Berrent, pero su ejemplo podría inspirarnos para encontrar un método propio de autorreflexión.Adaptación Todas las personas y empresas en este tema han adaptado las prácticas generales para sus propios fines. Y esa adaptabilidad es lo que se requerirá cada vez más a medida en 2018.El CEO Bernard Tyson, de Kaiser Permanente -una empresa norteamericana especializada en servicios de salud-, habla sobre la importancia de la rutina, mientras que otros ejecutivos enfatizan en el valor de la improvisación. ¿Es uno de ellos correcto y el otro incorrecto? Apenas. Las empresas sofisticadas y los líderes empresariales reconocen cada vez más las limitaciones de los sistemas y enfoques fijos.Esto puede ser un poco confuso y desconcertante. ¿No aprendimos en la escuela que había una respuesta correcta? Y si no hay una respuesta correcta, ¿cómo sabemos si estamos en el camino correcto? ¡Ah, cuánto más fácil sería si la vida real siguiera los libros de texto! Como suele decirse: "La vida es lo que sucede cuando planeas otra cosa".Abrazar esa ambigüedad e incertidumbre es el requisito esencial para operar en un mundo moderno. Mientras más lo hagamos, mejor nos volveremos. Dale una oportunidad. Te lo prometo: te abrirá puertas que nunca imaginaste.Foto: Fast Company Doris Kearns Goodwin Directora y analista política"Comienzo el día con el libro en el que estoy trabajando. No miro el correo ni miro las noticias. El mundo exterior desaparece y es cuando mejor trabajo""Cada mañana bajo a una habitación que llamamos la sala de lectura. Hay un sofá y una chimenea para el invierno y me siento con una frazada y mi laptop sobre una almohada. Comienzo inmediatamente con el libro en el que estoy trabajando. No miro el correo, no enciendo la televisión para las noticias. Son horas maravillosas. Siento gran solaz pensando que tengo tres horas quizás y el mundo exterior desaparece por completo. Es cuando mejor trabajo."Siempre tomo notas. Si no tengo la computadora, tengo un papel. Lincoln tenía un escritorio con una tapa deslizante y escribía ideas para discursos y las ponía en este escritorio. Cuando llegaba el momento del discurso, buscaba estas ideas"."Me encantan los avion es. No puedo esperar a subirme a un avión. Si estoy viajando de San Francisco a Boston, logro trabajar cinco horas sin parar".Hora a la que se despierta: a las 5. "No necesito despertador".Filosofía de productividad: "Teddy Roosevelt pensaba que postergar las cosas era un pecado mortal. Si tenía que escribir un discurso, comenzaba trabajar de inmediato. A veces cuando comienzo a postergar cosas pienso en Teddy Roosevelt".Rutina de desayuno: "Desayuno con mi marido, mientras leo los diarios. Después enciendo la computadora y veo el correo".Mejor hábito: "Mi capacidad de concentración".Rutina nocturna: "Roosevelt leía novelas de misterio y eso es lo que hago de noche. Leo un misterio unos 20 minutos, para distraerme".Hora a la que se acuesta: entre las 22 y las 23.Foto: Fast Company Marne Levine Directora de operaciones de Instagram"Si uno dedica la mayor parte de su tiempo a asegurarse que está solucionando el problema indicado, entonces las soluciones llegan más rápido y más fácil""En Instagram tenemos un piso abierto. Tiene una estética calma, limpia, simple, pero también hay inspiración en las paredes, con videos y fotos e historias de la comunidad. Me encanta nuestro espacio de trabajo, pero el lugar en el que me siento más productiva es en mi sala de conferencias. Su nombre, Sin Filtro es un hashtag popular en Instagram, y es el tono que quiero para cada conversación que se da aquí. Si la gente no usa filtro, es más directa. Y logramos ser más eficientes y efectivos."Hay una cita de Einstein: «Si tuviera una hora para resolver un problema, dedicaría 55 minutos a definir el problema y luego cinco minutos a resolverlo». Si uno dedica la mayor parte de su tiempo a asegurarse de que está solucionando el problema indicado, entonces las soluciones llegan más rápido y más fácil".Hora a la que se despierta: a las 5. "Para hacer ejercicio, leer, escribir y hacer cosas antes de que se levanten mis chicos".Peor hábito: "Antes trabajaba en Washington DC, donde hay muchas carpetas y libros de consulta. Traje ese amor al papel a Silicon Valley. Mis colegas se burlan de mi habitualmente".Objeto motivacional: "Una taza de café. Tenemos una relación muy estrecha".Consejo de productividad: "¿Realmente se necesita una reunión? ¿O se puede resolver la misma cuestión con un correo?".Rutina nocturna: "Tengo post-its y una lapicera junto a mi cama. Escribo las cosas que dan vueltas por mi cabeza".Hora a la que se acuesta: "Como dice mi marido, el sueño es un arma. Así que comúnmente estoy en la cama para las 22".Foto: Fast Company Jen Berrent Directora de operaciones de Wework"Me gusta caminar al trabajo. Uso ese tiempo para hacer llamadas, tengo muchas reuniones mientras voy caminando""Casi todas las mañana hago ejercicio, medito o hago yoga. Si paso días sin meditar, la gente lo sentirá en la oficina sin duda. Tengo un hijo que se levanta a las 7, así que hago eso antes y luego paso tiempo con él"."Me gusta caminar al trabajo. Nuestra oficina se mudó hace un par de años, por lo que me mudé para seguir estando a distancia de caminata. Uso el tiempo para hacer llamadas, tengo muchas reuniones caminando. Fue una de las cosas que me hicieron estrechar lazos con Adam (Neuman, CEO de WeWork) cuando comencé. Hablábamos mientras caminábamos por la ciudad. La gente solía decir que la mejor manera de hablar con hijos adolescentes es andando en el auto con ellos porque así uno va a alguna parte y no hay que mirarse a los ojos y eso les facilita abrirse. Creo en eso".Hora a la que se despierta: a las 5.30.Lo primero que hace: "Miro el teléfono no bien me despierto. Leo todas las comunicaciones que entraron desde que me dormí: texto, correo. Miro The New York Times y Twitter y luego me levanto. Sé que espiritualmente está mal, pero es lo que hago".Mejor hábito: la meditación.Rutina nocturna: "Leo todas las noches. Trato de leer libros. Esta es una de las cosas que abandoné y de las que me sentía muy culpable por haberlo hecho. Mi abuela, con la que tenía una relación muy estrecha, falleció recientemente. Cuando le dije «realmente extraño leer», me contesto: «Ay, Jen, cuando seas vieja tendrás mucho tiempo para leer»".Hora a la que se acuesta: alrededor de las 23.Foto: Fast Company Dona Sarkar Jefa de Windows Insider de Microsoft "Lo que sea lo opuesto al temor obsesivo a perderme algo, eso es lo que yo tengo. Estoy demasiado ocupada viviendo mi vida para preocuparme de lo que hacen otros""Creo que los sueños y el trabajo de todos los días pueden coexistir. Siempre tengo al menos cuatro proyectos simultáneos y paso de uno a otro frecuentemente. Si estoy trabada con un proyecto para Windows Insider, escribo un capítulo de un libro que estoy escribiendo o bosquejo algo para mi línea de moda o miro un video tutorial."Si tengo un poco de tiempo pongo mi cronómetro y hago un esfuerzo especial. Se pueden mandar 10 correos o producir cinco ideas en cinco minutos. Si tengo siete minutos para escribir un documento, lo termino: no será el mejor documento del mundo, pero tendrá todo lo esencial"."Lo que sea lo opuesto al temor obsesivo a perderme algo, eso es lo que yo tengo. Estoy demasiado ocupada viviendo mi vida como para preocuparme de lo que hace otra gente".Hora a la que se despierta: a las 4.Lo primero que hace: "Escribo cinco agradecimientos, cinco preocupaciones y cinco intenciones. Es la manera en que priorizo lo que importa".Herramientas de productividad: "Tengo un OneNote compartido con Jeremiah Marble, el fundador y director del programa Windows Insider. Si siento que puedo necesitar su ayuda o viceversa, nos enviamos un mensaje rápido. Todo en tiempo real".Estrategia de correo electrónico: "Verifico mi correo tres veces al día: mañana, tarde y noche. Uso un filtro que sólo permite ingresar correo con mi nombre en la línea de destinatario. Si figuro en la línea de CC o con un alias, esos correos sólo los miro unas pocas veces en la semana".Foto: Fast Company Venus Williams Tenista"Lo primero que hago por la mañana es pensar en mi juego: es una adicción, pero siempre pienso en cómo mejorar. Todo está en función de eso""Lo primero que hago por la mañana es pensar en mi juego. Es una adicción, pero siempre pienso en cómo mejorar. Todo está en función de eso. Cuando era niña, en mi casa no se nos permitía perder el tiempo. Siempre teníamos que ser productivas. No se suponía que viéramos nada que no fuera educativo. Incluso si veíamos un dibujo animado, mi papá preguntaba: "¿Qué aprendieron?"."Siento que he estado trabajando desde siempre. Comencé a jugar al tenis a los cuatro años, así que desde pequeña tenía que equilibrar el tenis con la escuela y los amigos. Siempre hay un precio. Si una decide no hacer el trabajo, tiene un precio. No tendrá éxito o no llegará al nivel que podría. Pero si hace el trabajo también habrá sacrificio, su tiempo o su sueño o su tranquilidad. Siempre hay un precio y hay que pagarlo"."Antes de salir a la cancha verifico cómo me siento. Pienso en las áreas en las que me voy a concentrar en este partido. Quiero poder mirar atrás y decir: bueno no gané todos los partidos, pero me preparé lo mejor posible".Hora a la que se despierta: a las 9. "Es tarde, pero cualquier cosa antes de las 9 es una tortura".Herramientas de productividad: "Uso mis anotadores. Tengo un anotador del equipo olímpico de EE.UU., uno para mi tenis y otro para mis negocios. Me gusta anotar preguntas para hacer en reuniones más tarde".Mejor hábito: "Siempre estoy preparada. A veces demasiado preparada. Es lo que conozco".Peor hábito: "No responder correos rápido. Mi bandeja de entrada está desbordada y da miedo".Foto: Fast Company Bernard Tyson CEO de Kaiser permanente"Compartimento todo. Es la manera en que me concentro. Me gusta tener mis cosas en carpetas específicas, marcadas claramente por proyecto""Compartimento todo. Es la manera en que me concentro. Me gusta tener mis cosas en carpetas específicas, marcadas claramente para esos proyectos o iniciativas específicas. Por ejemplo, cada día tengo una carpeta para todas mis reuniones y ponen una pequeña etiqueta sobre la carpeta para especificar el contenido, con datos específicos destacados y organizados. Ahora tengo tres delante de mí, una de las cuales dice «Nueva estrategia de crecimiento para Kaiser Permanente», porque he estado pensando mucho acerca de cómo asegurarnos que los más de 200.000 empleados de nuestro grupo médico Permanente puedan oír claramente el mensaje de la conducción acerca de a qué queremos llegar. Esta es también una linda manera de ver nuestros avances, porque abro y cierro cada carpeta. Y luego puedo transferir lo que no completé a un post-it y seguir adelante más tarde".Hora a la que se despierta: entre las 5 y 6. "Pero siempre pongo el despertador a las 6, no importa dónde esté en el mundo, para orientarme en la zona horaria".Lo primero que hace: "Rezo habitualmente, consulto mi correo electrónico en el teléfono y hago los primeros ejercicios viendo las noticias".Rutina de almuerzo: "Mi asistente me pregunta «¿hoy es sopa o ensalada?». Eso funciona como un reloj".Placeres que no dan culpa: "Escucho música todo el tiempo, incluso de fondo mientras estoy trabajando. Me encantan el rap y el góspel".Hora a la que se va a la cama: entre las 22 y las 23.30.Foto: Fast Company Ed Jacobs Diseñador de motos "Investigar otras áreas abre nuevas posibilidades. Para diseñar motocicletas lo último que hago es mirar otras motocicletas""El cliente por lo general viene con la idea de lo que quiere, pero sin una idea de cómo lograrlo. El Lowline [el primer parque subterráneo del mundo propuesto para el bajo del lado este de Manhattan] originalmente comenzó con estas placas de superficies a gran escala dobladas, sólidas, no a la vista. El diseño en realidad tiene que ver con encontrar la función de cada componente, ser sensible a lo que tienen que ser esos componentes en conjunción entre sí y luego permitir que esa expresión se convierta en el diseño.Comienzo cada día alrededor de las 8. Inmediatamente me dedico a hacer bosquejos o modelado 3D. Cuando me quedo trabado, voy a caminar con mi perro, simplemente para desenchufarme de la computadora. A veces investigar otras áreas abre nuevas posibilidades. Para diseñar motocicletas lo último que hago es mirar otras motocicletas. Uno debe tener ideas que hagan cambiar las cosas.Hay momentos mágicos que suceden en los que se abre un camino claro basado en cómo dialogan entre sí estos componentes y todo comienza a tener sentido.Hora a la que se despierta: "Alrededor de las 7".Herramientas: "Cuadernos de bosquejos. También uso la iPad Por con Apple Pencil para bosquejar, es una manera fácil de tener registro, y soy gran usuario de programas de modelado 3D, primariamente SolidWorks".Manejo de las noticias: "Cuando aún estoy en la cama, por lo general miro rápidamente las noticias en mi celular. Dedico unos minutos a ver todo lo que sucede en el mundo. Trato de limitar la navegación a la mañana y la noche".Joy - Ann Reid Presentadora de la Cadena MSNBC"Las herramientas de las redes sociales son una ayuda, siempre y cuando uno elija sabiamente qué seguir""La tecnología ha hecho mucho más fácil ser productivo. Es de una ayuda increíble poder obtener pequeños datos de información rápidamente. Antes tenía el ritual de ver las ediciones online de diarios como The New York Times y The Washington Post, pero ahora no tengo tiempo de hacer eso. Eso me llevaría toda la mañana. Por lo que tengo la alerta para periodistas y gente específica e importante de modo que si suben algo nuevo a la red lo recibo de inmediato. Twitter es útil para eso. Creo que las herramientas de las redes sociales son una ayuda, siempre que uno elija sabiamente qué seguir"."Tiendo a ser un poco desorganizada. Yo hago multitareas y siempre tengo la TV prendida. Si necesito concentrarme, por lo general tengo que mirar la TV. Me siento con mi laptop y trato de hacer cosas. Escribo todo de una. No hago notas. No me baso en un borrador"."Siempre quiero estar haciendo algo: yendo a alguna parte, haciendo un proyecto, dando una clase, escribiendo un artículo. Trato de llenar mi día. Una tiene un tiempo limitado en este planeta, trate de usar lo más que pueda para propósitos productivos".Hora a la que se despierta: Los fines de semana, cuando hago mi programa, a las 5.45. Los días de semana me despierto entre las 8 y las 10".Rutina de almuerzo: "Si recuerdo almorzar, por lo general como una barra proteica".Mejor hábito: "Trato de decir que sí, lo que vuelve un poco loco a mi equipo, por que tiendo a decir que sí quizás un poco demasiado".Peor hábito: "Me distraigo fácilmente".