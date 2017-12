/ Una periodista estadounidense viaja a Europa para escribir un perfil sobre un príncipe que esta apunto de convertirse en rey de un pequeño país.Netflix estrena su nueva película original: A Christmas Prince . Cuenta la historia de Amber, una periodista joven y prometedora que viaja a cubrir un evento de la realeza europea. Conoce entonces a un guapo príncipe que, a punto de convertirse en rey, busca una esposa.Rose McIver ( iZombie ) y Theo Devaney ( Becoming Sophie ) protagonizan esta obra original para streaming .Rose McIver interpretó el personaje de Tinker Bell en la serie Once Upon a Time Información técnicaDuración: 1 hora y 32 minutosDirigida por Alex ZammProtagonistas: Rose McIver, Ben Lamb y Tom KnightLenguajes disponibles: inglés (idioma original) y español (subtitulado y doblada)Recomendada para los amantes de películas como The Prince & Me y El diario de la princesaA Christmas Prince está enConsulta en tu país la fecha de disponibilidad para streaming de esta producción.La película se filmó en el Pelesh Castle de Rumania, uno de los castillos más bellos de Europa.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi